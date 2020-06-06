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Культура
2020-06-06T14:53
https://ria.ru/20200606/1572558663.html
Шнуров ответил Валерии на критику
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РИА Новости

Шнуров ответил Валерии на критику

11:51 06.06.2020 (обновлено: 14:53 06.06.2020)
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
Ранее певица в комментариях к посту в Instagram написала, что Шнуров потребовал помочь шоу-бизнесу, а ее мужа — продюсера Иосифа Пригожина — он "очернил напрасно".

"Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть, даже медицинская", — написал музыкант.

По словам лидера группы "Ленинград", людям нужна работа, за что он давно и последовательно выступает.
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Также музыкант отметил, что не "болтает чепухи" на каждому углу. Кроме того, Шнуров подчеркнул, что "не пытается дозвониться Панину и Куклачеву", — так он напомнил о словах продюсера Иосифа Пригожина о том, что некоторые звезды не брали трубку, когда он хотел объяснить ситуацию, возникшую из-за его слов о бедствующих артистах.

"<…> а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую", — написал Шнуров, предложив "заняться каким-нибудь делом".

Недавно в Сети разгорелся скандал между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным, который рассказал о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Шнуров раскритиковал Пригожина, а продюсер, в свою очередь, заявил, что музыкант "не избежит мужского разговора" и призвал извиниться перед его супругой, певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах. В итоге словесная перепалка привлекла внимание других звезд и артистов.
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Также в одном из комментариев ситуации Пригожин предложил создать общий фонд для поддержки артистов в кризисных ситуациях.
"И тогда в случае острой необходимости можно было бы осуществлять выплаты тем артистам, которые в них нуждаются", — заявлял продюсер.
По его словам, фонд должен быть непоколебимым, а деньги не должны "оседать в чьих-то карманах". Для управления фондом, как считает Пригожин, достаточно одного-двух человек, которые бы занимались его развитием.
До этого о тяжелом положении рассказал бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, заявивший, что артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек".
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КультураСергей Глушко (Тарзан)РоссияШоу-бизнесАлексей ПанинЛенинградИосиф ПригожинЮрий КуклачевВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)Общество
Популярные комментарии
Если этим чудным певцам и продюсерам жрать нечего, пусть идут в "Пятерочку" продовцами работать, все равно концертов нет... хоть как-то проживут... посмотрят как ихние зрители и фанаты всю жизнь живут с зарплатой 18 т.р.
6 июня, 12:57
Александр Казарцев
7162000
Налейте кто нибудь Шнуру. Пусть успокоится в угаре забвения.
6 июня, 14:50
Константин Деткин
11110044
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