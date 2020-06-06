Шнуров ответил Валерии на критику

Ранее певица в комментариях к посту в Instagram написала, что Шнуров потребовал помочь шоу-бизнесу, а ее мужа — продюсера Иосифа Пригожина — он "очернил напрасно".

"Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть, даже медицинская", — написал музыкант.

По словам лидера группы " Ленинград ", людям нужна работа, за что он давно и последовательно выступает.

Также музыкант отметил, что не "болтает чепухи" на каждому углу. Кроме того, Шнуров подчеркнул, что "не пытается дозвониться Панину Куклачеву ", — так он напомнил о словах продюсера Иосифа Пригожина о том, что некоторые звезды не брали трубку, когда он хотел объяснить ситуацию, возникшую из-за его слов о бедствующих артистах.

"<…> а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую", — написал Шнуров, предложив "заняться каким-нибудь делом".

Недавно в Сети разгорелся скандал между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным, который рассказал о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии коронавирусной инфекции

Шнуров раскритиковал Пригожина, а продюсер, в свою очередь, заявил, что музыкант "не избежит мужского разговора" и призвал извиниться перед его супругой, певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах. В итоге словесная перепалка привлекла внимание других звезд и артистов.

Также в одном из комментариев ситуации Пригожин предложил создать общий фонд для поддержки артистов в кризисных ситуациях.

"И тогда в случае острой необходимости можно было бы осуществлять выплаты тем артистам, которые в них нуждаются", — заявлял продюсер.

По его словам, фонд должен быть непоколебимым, а деньги не должны "оседать в чьих-то карманах". Для управления фондом, как считает Пригожин, достаточно одного-двух человек, которые бы занимались его развитием.