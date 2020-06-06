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2020-06-06T13:28
https://ria.ru/20200606/1572557205.html
На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители
https://cdn23.img.ria.ru/images/154874/15/1548741503_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_73a2dd62f2f9b9ecf9a1d1fc0887d638.jpg
РИА Новости

На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

10:58 06.06.2020 (обновлено: 13:28 06.06.2020)
10173
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Капельница в детской больнице. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июн — РИА Новости. Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
Ранее сообщалось, что в отношении супружеской пары — женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, проживавших в городе Вилючинске, возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности. По версии следствия, с конца мая по 4 июня супруги злоупотребляли алкогольными напитками. В течение четырех дней они не кормили детей, никому не поручали присматривать за ними, не обеспечивали гигиену малышей. В итоге дети в тяжелом состоянии были госпитализированы.
Полиция
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"В результате вышеуказанных преступных действий обоих родителей девочка госпитализирована в Вилючинскую городскую больницу, где ей оказана своевременная медицинская помощь, а мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Камчатской краевой детской инфекционной больницы, где наступила его смерть", — говорится в сообщении СК.
В ведомстве также отметили, что после смерти ребенка родителям также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Супругов заключили под стражу.
1935331815
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ВилючинскКамчатский крайДетиПроисшествия
Популярные комментарии
первого - кастрировать, вторую - стрелизовать
6 июня, 11:04
Андрей Лапин
7000101
Это не люди.Посадить их и включить а рацион питания только воду и хлеб.
6 июня, 11:47
Николай Шатилов
1400000
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