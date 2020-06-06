На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июн — РИА Новости. Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
Ранее сообщалось, что в отношении супружеской пары — женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, проживавших в городе Вилючинске, возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности. По версии следствия, с конца мая по 4 июня супруги злоупотребляли алкогольными напитками. В течение четырех дней они не кормили детей, никому не поручали присматривать за ними, не обеспечивали гигиену малышей. В итоге дети в тяжелом состоянии были госпитализированы.
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"В результате вышеуказанных преступных действий обоих родителей девочка госпитализирована в Вилючинскую городскую больницу, где ей оказана своевременная медицинская помощь, а мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Камчатской краевой детской инфекционной больницы, где наступила его смерть", — говорится в сообщении СК.
В ведомстве также отметили, что после смерти ребенка родителям также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Супругов заключили под стражу.