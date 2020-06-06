На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

"В результате вышеуказанных преступных действий обоих родителей девочка госпитализирована в Вилючинскую городскую больницу, где ей оказана своевременная медицинская помощь, а мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Камчатской краевой детской инфекционной больницы, где наступила его смерть", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также отметили, что после смерти ребенка родителям также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Супругов заключили под стражу.