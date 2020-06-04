На Камчатке супруги морили голодом четырехмесячных двойняшек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн - РИА Новости. Два четырехмесячных ребенка, которых родители не кормили несколько дней, попали в больницу на Камчатке, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое следственное управление Два четырехмесячных ребенка, которых родители не кормили несколько дней, попали в больницу на Камчатке, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено в отношении супружеской пары - женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, жителей города Вилючинск. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с конца мая по 4 июня супруги злоупотребляли алкогольными напитками и не исполняла свои родительские обязанности по уходу за четырехмесячными сыном и дочкой. В течение четырёх дней они не кормили детей, никому не поручали присматривать за ними, не обеспечивали гигиену малышей.

"В связи с чем малолетние находились в социально-опасном положении. В результате чего дети были госпитализированы в Вилючинскую городскую больницу в тяжелом состоянии", - добавили в СК.