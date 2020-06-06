Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T12:10
https://ria.ru/20200606/1572556002.html
Роскачество отметило улучшение качества сервелата
https://cdn21.img.ria.ru/images/156291/94/1562919467_0:62:3070:1789_1036x0_80_0_0_370e8662950d45b5735b47551dc30597.jpg
РИА Новости

Роскачество отметило улучшение качества сервелата

10:50 06.06.2020 (обновлено: 12:10 06.06.2020)
638
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сырокопченая колбаса. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскачество подвело итоги повторного исследования сервелата, результаты показали, что качество популярного продукта стало лучше, но замечания к нему остаются, говорится в сообщении организации.
"Заново исследованы товары шести торговых марок, также исследован товар, ранее не вошедший в выборку. Результаты экспертизы 2020 года показали, что в целом качество популярной колбасы стало лучше. Четыре товара заняли в рейтинге более высокие позиции, чем в 2017 году", - сообщается в материалах.
Сотрудник на предприятии по производству колбас и мясных деликатесов
27 декабря 2019, 08:34
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший сервелат
Между тем, замечания остаются: в частности, одним из них стало превышение содержания влаги, выявленное у всех товаров как в 2017, так и в 2020 году. Эксперты считают, что данная проблема связана с нехваткой жира в составе продукта, но повышенное содержание влаги не обязательно нужно считать недостатком: стремление производителей идти навстречу запросам потребителей, делая менее жирную продукцию, правомерно поднимает вопрос о пересмотре старых стандартов.
Как отмечает Роскачество, по результатам новых испытаний товар одной торговой марки избавился от зашкаливающего содержания антибиотиков, но показал в составе крахмал, клетчатку, растительные углеводные компоненты, а также загуститель каррагинан, заявленный на этикетке как стабилизатор Е407. Были и большие нарекания к органолептике.
Колбаски и бекон в корзине
21 марта, 15:54Распространение нового коронавируса
Японский диетолог восхитилась русской колбасой
Еще один сервелат известной торговой марки стал вкуснее, но в новом исследовании у него в следовых количествах выявлено содержание антибиотика флорфеникола, а гистология показала в составе клетчатку и другие растительные компоненты (камеди), загуститель альгинат, отмечает организация.
Товары четырех торговых марок стали лучше, но к некоторым из них были замечания по содержанию влаги, наличию мяса птицы, которое не разрешает советский ГОСТ, но позволяют техусловия. В рейтинг вошел и новый товар: замечания к нему связаны с массовой долей влаги и наличием животного белка, но отличная оценкой по органолептике нивелировала недочеты, говорится в сообщении.
Посетительница у прилавка с мясной продукцией на ежегодной Кубанской ярмарке в Краснодаре
11 февраля, 16:58
Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу
241002
Обсудить 1
РоскачествоОбщество
Рекомендуем
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
Японский врач оценил вероятность второй волны COVID-19 в 90%
Ученый работает с микроскопом
Ученый назвал цели создания базы генетической информации
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Автомобили полиции
В Москве безработного обокрали на пять миллионов рублей
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния