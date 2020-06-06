Роскачество отметило улучшение качества сервелата

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскачество подвело итоги повторного исследования сервелата, результаты показали, что качество популярного продукта стало лучше, но замечания к нему остаются, говорится в сообщении организации.

"Заново исследованы товары шести торговых марок, также исследован товар, ранее не вошедший в выборку. Результаты экспертизы 2020 года показали, что в целом качество популярной колбасы стало лучше. Четыре товара заняли в рейтинге более высокие позиции, чем в 2017 году", - сообщается в материалах.

Между тем, замечания остаются: в частности, одним из них стало превышение содержания влаги, выявленное у всех товаров как в 2017, так и в 2020 году. Эксперты считают, что данная проблема связана с нехваткой жира в составе продукта, но повышенное содержание влаги не обязательно нужно считать недостатком: стремление производителей идти навстречу запросам потребителей, делая менее жирную продукцию, правомерно поднимает вопрос о пересмотре старых стандартов.

Как отмечает Роскачество, по результатам новых испытаний товар одной торговой марки избавился от зашкаливающего содержания антибиотиков, но показал в составе крахмал, клетчатку, растительные углеводные компоненты, а также загуститель каррагинан, заявленный на этикетке как стабилизатор Е407. Были и большие нарекания к органолептике.

Еще один сервелат известной торговой марки стал вкуснее, но в новом исследовании у него в следовых количествах выявлено содержание антибиотика флорфеникола, а гистология показала в составе клетчатку и другие растительные компоненты (камеди), загуститель альгинат, отмечает организация.