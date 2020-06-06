Китайское СМИ восхитилось российской колбасой

Автор признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы".
"<…> раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус", — подчеркивает автор.
В Китае много разных колбас, говорится в статье, однако они отличаются от российских — в последних все же больше мяса. Кроме того, российская колбаса жирнее и с ярко выраженным вкусом, в то время как почти вся такая китайская продукция сделана из постного мяса.
В колбасах, которые привыкли есть в Китае, слишком много крахмала, а купить настоящую колбасу удается редко, добавляет автор. И покупка нескольких палок окажется довольно дорогой.
Кроме того, по его мнению, русская колбаса вкуснее из-за того, что в России едят больше мяса и меньше овощей и зелени.
"Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными", — говорится в статье.
Поэтому, когда китайцы путешествуют в приграничные с Россией зоны, они всегда стараются закупиться русской колбасой, заключает автор.
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11 февраля, 16:58Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу