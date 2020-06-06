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2020-06-06T14:56
https://ria.ru/20200606/1572554617.html
Китайское СМИ восхитилось российской колбасой
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РИА Новости

Китайское СМИ восхитилось российской колбасой

09:27 06.06.2020 (обновлено: 14:56 06.06.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сырокопченая колбаса. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Китайское издание Sina с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
Автор признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы".

"<…> раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус", — подчеркивает автор.

В Китае много разных колбас, говорится в статье, однако они отличаются от российских — в последних все же больше мяса. Кроме того, российская колбаса жирнее и с ярко выраженным вкусом, в то время как почти вся такая китайская продукция сделана из постного мяса.
Колбаски и бекон в корзине
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В колбасах, которые привыкли есть в Китае, слишком много крахмала, а купить настоящую колбасу удается редко, добавляет автор. И покупка нескольких палок окажется довольно дорогой.
Кроме того, по его мнению, русская колбаса вкуснее из-за того, что в России едят больше мяса и меньше овощей и зелени.
"Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными", — говорится в статье.
Поэтому, когда китайцы путешествуют в приграничные с Россией зоны, они всегда стараются закупиться русской колбасой, заключает автор.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
Вареная колбаса на мясоперерабатывающем комбинат
11 февраля, 16:58
Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу
5691431252019
Обсудить 32
РоссияКитайколбасаВ мире
Популярные комментарии
Очень занимательная статья. Цель очевидна, лишний раз вдолбить в головы мысль о том, что сею канцерогенную отраву можно употреблять. Хотите долго жить - забудьте хотя бы о колбасе, сосисках и прочем переработанном мясе.
6 июня, 10:23
ОИОлег Инкогнито
115304065
Если в российской колбасе всего 5% натурального продукта, то судя по всему, китайская колбаса и вовсе пластмассовая.
6 июня, 09:49
Игорь Розенер
901813061
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