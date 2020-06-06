Музей Пушкина отметит день рождения классика онлайн-марафоном

"Шестого июня мы отметим не только 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича, но Пушкинский День России и День русского языка. Мне особенно приятно, что у истоков Пушкинского дня стоял наш музей: мы были одним из инициаторов этого праздника и всегда участвовали в его организации", — приводит пресс-служба музея слова его директор Евгения Богатырева.