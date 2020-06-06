Музей Пушкина отметит день рождения классика онлайн-марафоном

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государственный музей имени Александра Сергеевича Пушкина отметит день рождения великого русского поэта онлайн-марафоном.
"Шестого июня мы отметим не только 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича, но Пушкинский День России и День русского языка. Мне особенно приятно, что у истоков Пушкинского дня стоял наш музей: мы были одним из инициаторов этого праздника и всегда участвовали в его организации", — приводит пресс-служба музея слова его директор Евгения Богатырева.
"К сожалению, в этом году музей будет отмечать праздник с закрытыми для посетителей дверями. Режим самоизоляции продолжается, и все учреждения культуры пока закрыты. Зато у нас появилась новая возможность общения с посетителями – онлайн", — отметил он.
Большой Пушкинский онлайн-марафон пройдет с 10.00 до 20.00 на сайте музея и официальных страницах в соцсетях.
"В этот день к нам в гости придут (виртуально, конечно) наши друзья: ученые, писатели, поэты, художники, коллекционеры, коллеги-музейщики, артисты. Конечно, не пройдет праздник без традиционного большого концерта. Посетители-зрители услышат отрывки из опер "Евгений Онегин" и "Алеко", незабываемую "Метель" Свиридова в исполнении ансамбля солистов "Премьера". С особым нетерпением ждем подарка от нашей оперной звезды, прекрасной Хиблы Герзмавы", — рассказал Богатырев.
О том, какую роль в их жизни сыграло творчество Пушкина, расскажут политики и журналисты, директора музеев, художники, актеры, писатели и музыканты. Среди них - глава Роспечати Михаил Сеславинский, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, депутат Госдумы Александр Шолохов, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге Сергей Некрасов, директор музея-заповедника "Михайловское" Георгий Василевич, директор ИРЛИ РАН Валентин Головин, художники Зураб Церетели, Леонид Баранов, Андрей Ковальчук, Сергей Андрияка, писатели и поэты Алексей Варламов, Сергей Шаргунов, Евгений Водолазкин и другие.
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