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2020-06-06T02:48
https://ria.ru/20200606/1572550925.html
Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ
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РИА Новости

Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ

02:48 06.06.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов пойти на уступки в вопросе пошлин ЕС на некоторые британские товары, чтобы выйти из тупика в торговых переговорах, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Ранее в пятницу глава британской переговорной группы Дэвид Фрост заявил, что очередной, четвертый, раунд переговоров Британии и ЕС по условиям торгового соглашения завершился с небольшим прогрессом, однако сторонам стоит активизировать диалог. Он отметил, что его группа готова сделать все, чтобы как можно быстрее выработать сбалансированное торговое соглашение, охватывающее все сферы.
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По данным газеты, Фрост внес новое важное предложение. Согласно его плану, Великобритания может принять пошлины на небольшое количество товаров. В обмен правительство хочет, чтобы ЕС больше не требовал от Британии соблюдения правил Евросоюза.
Источники издания отказались сообщать, решение о пошлинах на товары каких секторов экономики может быть принято, но отметили, что торговые сделки часто включат ограничения на "чувствительные сельскохозяйственные товары".
Предыдущий раунд переговоров завершился 15 мая. После него Фрост заявил о принципиальных политических разногласиях с ЕС по ряду вопросов и не исключил, что если ЕС не изменит позицию, Британия может выйти из переговорного процесса.
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Одним из дискутируемых вопросов является рыболовство. Разногласия сторон вызывают, в частности, границы зон промысла. Ранее Британия и Франция вели спор о районах, в которых могут работать рыбаки двух стран.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitДэвид ФростБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияФранцияВ мире
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