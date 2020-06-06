Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-06T15:40
https://ria.ru/20200606/1572550426.html
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565015034_0:0:889:500_1036x0_80_0_0_fee6849630a5cf35fef37822209214b7.jpg
РИА Новости

"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи

01:30 06.06.2020 (обновлено: 15:40 06.06.2020)
215231
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в инстаграме заявила, что ее коллега Сергей Шнуров якобы потребовал помощь шоу-бизнесу.
Ранее муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений. Из-за этого между ним и Шнуровым разгорелся конфликт. Лидер группы "Ленинград" раскритиковал Пригожина, а продюсер заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора" и ему придется извиниться перед певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах.
Одна из подписчиц Валерии решила высказаться по поводу произошедшего и привлекла внимание певицы.
"После этого скандала (где ему не хватает денег) Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он..." — написала @li_udmila4967.
На это артистка заявила, что Шнуров "напрасно очернил" ее мужа, поскольку якобы и сам попросил о помощи шоу-бизнесу.
"Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой", — ответила Валерия.
Сергей Шнуров
11:51Культура
Шнуров ответил Валерии на критику
Также в беседе с другим пользователем инстаграма артистка заявила, что правда никому не нужна, а всем нужен лишь "повод выпустить пар".
"Понимаю одно: правда никому неинтересна, потому что скучна, а нужен громкий повод выпустить пар. Думающие люди уже вникли в ситуацию, а Вы можете продолжать в своем духе", — написала Валерия в ответ на комментарий подписчика @aleksandr.obukh.
Певец Григорий Лепс
30 мая, 16:13Культура
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
72114274627452
Обсудить 22
КультураКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесЛенинградИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Потому что Шнур это эдакий современный Есенин. Остросоциальный и точный в своих стихах, которых написал много и недурно. И про "сосиски" для Йоси и Леры получилось очень хорошо. При этом его стишки получаются лучше его же песен.
6 июня, 05:54
Эдик Камушкин
65900053
Всегда (шрек)был противен...лично для меня
6 июня, 07:45
tteplotechnic74
93612024
Рекомендуем
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
19:46Власти Бурятии рассказали о реконструкции национальной библиотеки
Лента новостейМолния