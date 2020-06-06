"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Певица Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в инстаграме заявила, что ее коллега Сергей Шнуров якобы потребовал помощь шоу-бизнесу.

Ранее муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений. Из-за этого между ним и Шнуровым разгорелся конфликт. Лидер группы " Ленинград " раскритиковал Пригожина, а продюсер заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора" и ему придется извиниться перед певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах.

Одна из подписчиц Валерии решила высказаться по поводу произошедшего и привлекла внимание певицы.

"После этого скандала (где ему не хватает денег) Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он..." — написала @li_udmila4967

На это артистка заявила, что Шнуров "напрасно очернил" ее мужа, поскольку якобы и сам попросил о помощи шоу-бизнесу.

"Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой", — ответила Валерия.

Также в беседе с другим пользователем инстаграма артистка заявила, что правда никому не нужна, а всем нужен лишь "повод выпустить пар".