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Религия и мировоззрение
2020-06-06T04:32
https://ria.ru/20200606/1572549857.html
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572458497_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_e2020dd21e2efcc702aa344cf4462b08.jpg
РИА Новости

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

00:20 06.06.2020 (обновлено: 04:32 06.06.2020)
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© РИА Новости / Юрий АртамоновХрам Живоначальной Троицы на Борисовских прудах в Москве
Храм Живоначальной Троицы на Борисовских прудах в Москве
© РИА Новости / Юрий Артамонов
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
Троицкую родительскую субботу всегда отмечают накануне одного из 12 главных церковных праздников, который еще называют Пятидесятницей (он приходится на 50-й день после Пасхи). Во всех храмах совершают особые поминальные богослужения.
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"В родительскую субботу верующие молятся не только о тех, кого знают — о почивших близких, родителях и прародителях, но и обо всех почивших православных христианах. В чинопоследовании этого богослужения речь идет обо всех, кто погиб в результате каких-то несчастных случаев, на войнах, в эпидемиях, катастрофах", — пояснил РИА Новости профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

В этот же день в Москве по благословению патриарха Кирилла после вынужденного полуторамесячного перерыва все храмы вновь открывают для прихожан (в Санкт-Петербурге это произошло накануне, в пятницу). Два главных столичных храма — храм Христа Спасителя и Богоявленский Елоховский собор — уже открыли свои двери 2 июня. Решение было принято после консультаций руководства РПЦ с санитарными и столичными властями.
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В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора все прихожане и служители должны быть в масках и перчатках, на полу храмов для соблюдения дистанции (четыре квадратных метра пространства на человека) сделана разметка. В церквях установлены санитайзеры, перед входом у верующих будут измерять температуру. За порядком и соблюдением санитарных норм будут следить охранники и волонтеры.
"Это решение (открыть храмы в Москве с 6 июня — ред.) позволило избежать возникновения еще более острых ситуаций, поскольку сотни тысяч верующих Москвы готовы были в ближайшую субботу уехать за пределы города для того, чтобы молиться, в частности, в храмах Подмосковья. Для прихожан эти дни чрезвычайно важны, потому что 6 июня — Троицкая родительская суббота, в воскресенье - день святой Троицы, важнейший праздник сошествия святого Духа на апостолов", — сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
В ряде российских регионов еще сохраняются более строгие ограничения — там прихожане могут следить за богослужениями только посредством онлайн-трансляций и молиться дома.
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4 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФСергей ГавриловМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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