Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

"В родительскую субботу верующие молятся не только о тех, кого знают — о почивших близких, родителях и прародителях, но и обо всех почивших православных христианах. В чинопоследовании этого богослужения речь идет обо всех, кто погиб в результате каких-то несчастных случаев, на войнах, в эпидемиях, катастрофах", — пояснил РИА Новости профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.