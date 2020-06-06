Польша превратила своих палачей в героев

Благодаря стараниям правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) нынче особое внимание уделяется всевозможным годовщинам, связанным с деятельностью Армии Крайовой и ее последователей — так называемых прóклятых солдат (Żołnierze wyklęci). Память об этих бойцах, в основном погибших после войны в боях против советских "оккупантов" и местных коммунистов, возведена в культ. В 2011 году по инициативе президента страны даже введен национальный День памяти "проклятых солдат" (с тех пор ежегодно отмечается 1 марта).
Один из ведущих полонистов России профессор Дмитрий Карнаухов пояснил РИА Новости причины такого подхода: "Оправдание преступлений АК укладывается в продвигаемый ПиС культ "проклятых солдат". Этот культ сейчас положен в основу навязываемой обществу новой исторической квазирелигии, а открытое несогласие с ним нередко становится поводом для травли и репрессий в отношении как польских, так и зарубежных ученых". Напомним, одной из жертв этих репрессий не так давно стал и сам Карнаухов.