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2020-06-06T08:10
https://ria.ru/20200606/1572535870.html
Польша превратила своих палачей в героев
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РИА Новости

Польша превратила своих палачей в героев

08:00 06.06.2020 (обновлено: 08:10 06.06.2020)
19712
© Фото : Public domain 5-я виленская бригада Армии Крайовой . 1944 год
5-я виленская бригада Армии Крайовой . 1944 год
© Фото : Public domain
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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В последнее время в Польше очень полюбили различные годовщины. В прошлом году широко отмечались юбилеи расстрела польских солдат в Катыни и Варшавского восстания. В этом году, несмотря на карантин и серьезный политический кризис в стране, намечаются торжественные мероприятия, приуроченные к столетию "чуда на Висле". Именно Польша была инициатором практически всех околоисторических резолюций Европарламента и ПАСЕ на тему ответственности за Вторую мировую войну. Именно Польша возвела трактовку истории в ранг государственной политики, создав Институт национальной памяти и наделив его фактически карательными функциями.

Благодаря стараниям правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) нынче особое внимание уделяется всевозможным годовщинам, связанным с деятельностью Армии Крайовой и ее последователей — так называемых прóклятых солдат (Żołnierze wyklęci). Память об этих бойцах, в основном погибших после войны в боях против советских "оккупантов" и местных коммунистов, возведена в культ. В 2011 году по инициативе президента страны даже введен национальный День памяти "проклятых солдат" (с тех пор ежегодно отмечается 1 марта).

Бойцов-антикоммунистов принято представлять в качестве благородных патриотов, эдаких "воинов света", самоотверженно боровшихся против "оккупации" и павших в неравном бою за независимую Польшу. Но вот некоторые юбилеи, связанные с "подвигами" этих вояк, Варшава отмечать не спешит, в который раз демонстрируя крайне избирательную память.
Например, 6 июня сего года следовало бы отметить 75-летний юбилей резни в деревне Вешховины (примерно 50 километров южнее Люблина), совершенной польскими "героями". В этот день в 1945 году отряд Национальных вооруженных сил (пожалуй, крупнейшая подпольная организация польских националистов после роспуска Армии Крайовой) под командованием Мечислава Паздерски по кличке Серый вошел в эту деревню, преимущественно населенную православными украинцами, с целью ее "пацификации". Идея акции была проста: "Нам в Польше не нужны украинцы".
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В качестве проводника отряд взял себе местного польского жителя, который с готовностью показывал дома украинцев. Туда приходили боевики Паздерски и методично убивали всех обитателей, иногда насилуя перед убийством женщин. Как правило, местных жителей выводили во двор и стреляли им в голову. Некоторых, дабы не тратить патроны, рубили топорами. Всего были убиты 194 человека (по некоторым данным, 196), из которых подавляющее большинство (149 человек) были женщины и дети, младшему из них было две недели от роду. "Быть украинцем означало смертный приговор", — вспоминал один из очевидцев этой резни. То есть это был жесточайший акт этнической чистки — вполне в духе украинских бандеровцев, чьи злодеяния в Польше осуждаются на официальном уровне.
После методичной расправы над мирным населением Вешховин отряд "героически" разграбил их дома и удалился с наживой в леса. Правда, далеко эти бандиты не ушли. Через четыре дня советские красноармейцы в содействии с польским Корпусом внутренней безопасности настигли убийц и в результате боя ликвидировали большинство из них, включая самого Серого.
Думаете, в современной Польше имена этих боевиков, на чьих руках кровь невинных детей, преданы позору? Как бы не так! Еще в 1992 году Паздерски посмертно награжден Крестом Национальных вооруженных сил — наградой, которую официально восстановил президент Польши. В Люблине ему установлена мемориальная табличка. Память боевиков Серого наряду с другими "героями" Армии Крайовой чтут 1 марта.
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А когда польских деятелей, отвечающих за политику "национальной памяти", спрашивают о злодеяниях Паздерски со товарищи, они обычно отмахиваются. Например, один из инициаторов введения Дня "проклятых солдат" историк Акрадиуш Карбовяк преспокойно ответил: "Конечно, были и менее славные эпизоды. И то, что случилось в Вешховинах, относится к такой категории событий". Причем он оправдывает убийство тамошних коммунистов. В остальном же боевики Серого, видимо, просто "перестарались".
А ведь подобные массовые убийства мирного населения, как это ни страшно звучит, были вполне обыденными для бойцов Армии Крайовой и ее последователей. Тот же Карбовяк считает, что самым крупным было истребление мирного населения в селе Сахрынь и его окрестностях, где в марте 1944 года "героями" АК были истреблены до полутора тысяч мирных украинцев. А спустя ровно год в селе Павлокома отряд "проклятых" под командованием Юзефа Бисса вырезал 365 православных, включая детей.
И таких "подвигов" было огромное множество. Причем о некоторых из них мы только начинаем узнавать. К примеру, неслучайно очень нервную реакцию польских властей вызвало недавнее обнародование в России рассекреченных документов, связанных с Варшавским восстанием. Ведь, помимо прочего, в них содержались и показания советского офицера, контактировавшего со штабом восставших. В частности, он так описал действия там боевого крыла АК — Польского корпуса безопасности (ПКБ): "Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ также были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы. ПКБ проводил специальные облавы на русских военнопленных, вырвавшихся из немецкого плена, стремясь захватить заложников для последующего обмена с Красной армией".
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То есть АК добивала и польских евреев, которые выжили во время нацистского холокоста. Причем эти "герои" продолжали делать то же самое и после войны, истребляя по этническому признаку украинцев, евреев, литовцев, белорусов. Но, как видите, этот факт вовсе не препятствует их официальной глорификации.
Упомянутый выше историк Карбовяк заявляет: "Вне зависимости от их действий, они боролись за Польшу, а некоторые из них принесли свои жизни на алтарь своей Родины, поэтому их нужно помнить. Память о защитниках Республики — это наша обязанность". Эдак и злодеяния Гитлера можно списать — на том основании, что он боролся за "великий Рейх", невзирая на его методы и цели.

Один из ведущих полонистов России профессор Дмитрий Карнаухов пояснил РИА Новости причины такого подхода: "Оправдание преступлений АК укладывается в продвигаемый ПиС культ "проклятых солдат". Этот культ сейчас положен в основу навязываемой обществу новой исторической квазирелигии, а открытое несогласие с ним нередко становится поводом для травли и репрессий в отношении как польских, так и зарубежных ученых". Напомним, одной из жертв этих репрессий не так давно стал и сам Карнаухов.

Польша очень любит представлять себя в качестве основной жертвы "тоталитарных режимов XX века", постоянно внося проекты всевозможных резолюций на международном уровне. Развязав историческую войну, нацеленную на ревизию истории Второй мировой, она в то же время очень не любит, когда ей напоминают о собственных грехах и преступлениях (чего стоит только законодательный запрет на упоминание участия поляков в злодеяниях, творимых в нацистских концлагерях). Но чем громче Варшава требует покаяний и компенсаций за события прошлого, тем чаще надо напоминать ей о ее же собственной истории и обращать внимание мирового сообщества на то, каких преступников и бандитов прославляют сейчас на официальном уровне в Польше.
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В конце концов, что мешает Европарламенту осудить этнические чистки, устраиваемые польскими "героями" в сороковые годы, по тому же образцу, по которому он осуждал "тоталитарные режимы"? Ответ на вопрос понятен: это не вписывается в концепцию извечной вины России. Поскольку, осуждая акты геноцида со стороны боевиков АК, поневоле оправдываешь боевые действия против них со стороны Красной армии и НКВД. И тогда признанные на Западе "жертвы" и "палачи" внезапно поменяются местами. А этого, с точки зрения современной Европы, допускать нельзя.
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ЕвропарламентЛюблинКрайоваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВаршаваАвторыВ мире
Популярные комментарии
Они и так ими являются(что б им смола на том свете покачественней досталась), чего причислять то!?
6 июня, 10:10
ccortana.ivanov
5000000
Увы, но мир встал с ног на голову ... И помощь Польши в этом огромная(((.
6 июня, 10:27
salivina
4601003
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