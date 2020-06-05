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2020-06-05T23:53
https://ria.ru/20200605/1572549664.html
США направили России проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана
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РИА Новости

США направили России проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана

23:53 05.06.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США направили РФ проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго по Ирану, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
"Мы поделились проектом резолюции с Великобританией, Францией, Германией, также, насколько я помню, с Эстонией и с Россией. Так что очень скоро мы поделимся ей со всеми пятнадцатью (членами СБ ООН - ред.)", - сказала Крафт, чьи слова на брифинге приводит госдепартамент.
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Она задалась риторическим вопросом, хотят ли страны СБ ООН, чтобы Россия и Китай продавали Ирану оружие после истечения оружейного эмбарго 18 октября.
"Я подчеркиваю, что Россия и Китай должны присоединиться к глобальному консенсусу относительно поведения Ирана", - заявила Крафт.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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