Отставного генерала МВД будут судить за подготовку заказного убийства

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генерал-майор милиции в отставке Александр Туривненко предстанет перед судом на Ставрополье по обвинению в подготовке заказного убийства родственницы из-за наследства, сообщила пресс-служба Генерал-майор милиции в отставке Александр Туривненко предстанет перед судом на Ставрополье по обвинению в подготовке заказного убийства родственницы из-за наследства, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Туривненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму)", - говорится в сообщении.

По данным СК, Туривненко, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска , решил организовать убийство гражданской жены ранее умершего брата. Следствие считает, что таким образом фигурант намеревался завладеть собственностью, которая перешла по наследству его племяннику. При этом он полагал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, в связи с чем заказал ее убийство, отмечал СК.

Подозреваемый, по информации следствия, предложил своему знакомому совершить преступление за миллион рублей, но "исполнитель" все рассказал правоохранительным органам. Для приобретения огнестрельного оружия "исполнитель" получил от фигуранта 150 тысяч рублей, и в момент передачи части денег за "совершенное преступление" мужчина был задержан.

Позднее его арестовали, на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму 300 миллионов рублей для обеспечения иска потерпевшей.