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2020-06-05T16:59
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Комиссия Совфеда проанализирует решение Facebook по маркировке СМИ
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РИА Новости

Комиссия Совфеда проанализирует решение Facebook по маркировке СМИ

16:59 05.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ анализирует деятельность зарубежных платформ, включая Facebook, решившего маркировать публикации государственных СМИ, сообщил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.
Facebook начал с 4 июня маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей. Социальная сеть присвоит маркировку российскому Sputnik, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. Первоначальную маркировку на сайте получат 200 страниц. При этом, как заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер, Facebook не будет помечать американские СМИ, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".
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"Наша комиссия совместно с профильными ведомствами анализирует все шаги, которые предпринимают западные партнеры по сдерживанию России", - сказал Климов.
По его мнению, решение Facebook маркировать новости российских СМИ "также относится к этой политике".
"Нам надо понимать, когда мы размещаем информацию в Facebook или Twitter, что это зарубежные платформы, и оценивать все последствия", - подчеркнул законодатель.
По его мнению, Запад ведет системную политику против России, и "ответные меры также должны быть системными и продуманными".
Климов сообщил, что эти темы войдут в ежегодный доклад комиссии, который планируется представить в начале июля.
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