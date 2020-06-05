Комиссия Совфеда проанализирует решение Facebook по маркировке СМИ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комиссия Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ анализирует деятельность зарубежных платформ, включая Facebook , решившего маркировать публикации государственных СМИ, сообщил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов

Facebook начал с 4 июня маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей. Социальная сеть присвоит маркировку российскому Sputnik, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. Первоначальную маркировку на сайте получат 200 страниц. При этом, как заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер, Facebook не будет помечать американские СМИ, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".

"Наша комиссия совместно с профильными ведомствами анализирует все шаги, которые предпринимают западные партнеры по сдерживанию России", - сказал Климов.

По его мнению, решение Facebook маркировать новости российских СМИ "также относится к этой политике".

"Нам надо понимать, когда мы размещаем информацию в Facebook или Twitter , что это зарубежные платформы, и оценивать все последствия", - подчеркнул законодатель.

По его мнению, Запад ведет системную политику против России, и "ответные меры также должны быть системными и продуманными".