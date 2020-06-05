В Дагестане строящиеся медцентры оборудуют лабораториями ПЦР-диагностики

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Строящиеся в Дагестане новые многофункциональные медицинские центры оснастят стационарными лабораториями для проведения ПЦР-исследований, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Военными специалистами было принято решение оборудовать в новых корпусах стационарные лаборатории для проведения молекулярно-генетических исследований приборами ПЦР", - говорится в сообщении.
В Минобороны пояснили, что такое решение было принято после совещаний с руководством Дагестана.
Проинспектировать ход строительства медцентров в республике прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он посетил Дербент вместе с главой республики Владимиром Васильевым, где проверил ход работ, а также провел рабочее совещание с руководителем проекта и представителями региональных предприятий.
Строительство трех многопрофильных медицинских центров общей емкостью в 200 койко-мест, предназначенных для оказания медицинской помощи гражданскому населению Дагестана, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, на эти цели выделено порядка 2 миллиардов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.