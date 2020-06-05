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2020-06-05T12:15
https://ria.ru/20200605/1572511547.html
В Раде создали спецкомиссию по вопросам защиты прав инвесторов
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РИА Новости

В Раде создали спецкомиссию по вопросам защиты прав инвесторов

12:15 05.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в пятницу создал временную специальную комиссию Верховной рады по вопросам защиты прав инвесторов, такое решение поддержали 319 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно документу, комиссия создается на правах главного комитета по вопросам защиты прав инвесторов.
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"Временная специальная комиссия создается с целью подготовки и предоставления на рассмотрение Верховной рады законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечения равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции", - говорится в тексте постановления.
Спецкомиссия также будет обеспечивать защиту прав инвесторов и осуществлять парламентское сотрудничество с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.
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В состав комиссии войдут 13 депутатов из разных фракций. Главой парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов избрана депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Галина Янченко, заместителем председателя - депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. Комиссия будет работать один год, в течение шести месяцев предлагается заслушать ее отчет на пленарном заседании Верховной рады.
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