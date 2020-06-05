В Раде создали спецкомиссию по вопросам защиты прав инвесторов

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Парламент Парламент Украины на заседании в пятницу создал временную специальную комиссию Верховной рады по вопросам защиты прав инвесторов, такое решение поддержали 319 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно документу, комиссия создается на правах главного комитета по вопросам защиты прав инвесторов.

"Временная специальная комиссия создается с целью подготовки и предоставления на рассмотрение Верховной рады законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечения равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции", - говорится в тексте постановления.

Спецкомиссия также будет обеспечивать защиту прав инвесторов и осуществлять парламентское сотрудничество с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.