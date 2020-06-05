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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:46
https://ria.ru/20200605/1572504684.html
Вирусолог рассказал, опасно ли использовать кондиционер
https://cdn21.img.ria.ru/images/25739/11/257391193_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_55a2e708644439f31ae099c2d47711d7.jpg
РИА Новости

Вирусолог рассказал, опасно ли использовать кондиционер

11:00 05.06.2020 (обновлено: 11:46 05.06.2020)
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© Flickr / Link576Кондиционер
Кондиционер
© Flickr / Link576
Кондиционер. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал, какой риск несет использование кондиционера во время распространения коронавирусной инфекции.
По словам ученого, из-за работы кондиционера возникают дополнительные потоки воздуха, которые могут разносить вирус на расстояние, превышающее 1,5 метра. При этом Лукашев подчеркнул, что кондиционеры в этом случае не отличаются от вентиляторов и даже обычного сквозняка. По словам эксперта, кондиционеры более безопасны, чем вентиляторы.
"Кондиционер, чтобы достичь эффекта по охлаждению, должен производить меньше воздушных потоков, чем вентилятор", — пояснил Лукашев.
Он подчеркнул, что в офисах нужно тщательнее подходить к использованию кондиционера, а дома им можно пользоваться без ограничений.
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Согласно данным ВОЗ, в мире выявлено более 6,4 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, почти 383 тысячи человек умерли. По подсчетам университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 6,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 391 тысячи человек.
В России, по последним данным, выявлено более 449 тысяч заболевших, выздоровели более 212 тысяч, погибло 5528 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеАлександр ЛукашевичВОЗОбщество
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