Вирусолог рассказал, опасно ли использовать кондиционер

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с Агентством городских новостей " Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с Агентством городских новостей " Москва " рассказал, какой риск несет использование кондиционера во время распространения коронавирусной инфекции

По словам ученого, из-за работы кондиционера возникают дополнительные потоки воздуха, которые могут разносить вирус на расстояние, превышающее 1,5 метра. При этом Лукашев подчеркнул, что кондиционеры в этом случае не отличаются от вентиляторов и даже обычного сквозняка. По словам эксперта, кондиционеры более безопасны, чем вентиляторы.

"Кондиционер, чтобы достичь эффекта по охлаждению, должен производить меньше воздушных потоков, чем вентилятор", — пояснил Лукашев.

Он подчеркнул, что в офисах нужно тщательнее подходить к использованию кондиционера, а дома им можно пользоваться без ограничений.

Согласно данным ВОЗ, в мире выявлено более 6,4 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, почти 383 тысячи человек умерли. По подсчетам университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 6,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 391 тысячи человек.

России , по последним данным, выявлено более 449 тысяч заболевших, выздоровели более 212 тысяч, погибло 5528 человек.