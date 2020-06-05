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Новое оружие России
2020-06-05T11:28
https://ria.ru/20200605/1572504368.html
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах
https://cdn21.img.ria.ru/images/152904/95/1529049530_0:314:5972:3673_1036x0_80_0_0_7e0155b30ec82c749dda006a56cc833d.jpg
РИА Новости

Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах

10:55 05.06.2020 (обновлено: 11:28 05.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовСверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S "Сумрак"
Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S Сумрак
© РИА Новости / Андрей Станавов
Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S "Сумрак". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Созданная в РФ самая дальнобойная в мире винтовка "Сумрак" эксплуатируется сегодня в пяти зарубежных странах, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Ранее британское издание Daily Mail назвало российскую снайперскую винтовку СВЛК-14С "Сумрак" "самой дальнобойной в мире" и претендующей на звание "самой смертоносной". С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 метров. Даже при дальности в 3 тысячи метров российская винтовка в два раза превысила возможности L115A3, используемой британской армией.
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
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"Конкретные государства (покупателей "Сумрака" - ред.), к сожалению, назвать не могу, но речь идёт о пяти странах. В целом оружие нашего производства эксплуатируется в нескольких десятках государств", - сказал Лобаев.
По его словам, оружие производства Lobaev Arms активно приобретают спецслужбы Белоруссии: силы специальных операций, погранвойска и СОБР. Винтовки этой российской компании также используются различными ведомствами в Аргентине, Казахстане, ОАЭ, странах Европы.
Собеседник агентства отметил, что основное ноу-хау "Сумрака" заключается в сочетании крупного калибра, мощных патронов и высокой точности стрельбы.
Снайперская винтовка на сошках на заводе по производству снайперских винтовок оружейной компании Lobaev Arms
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"Известно, что чем крупнее калибр и мощнее патрон, тем сложней заставить снайперскую винтовку стрелять кучно и мягко – больше вибрации и отдачи, грубо говоря, винтовка начинает "прыгать" в руках у снайпера. У "Сумрака" кучность составляет 0,4 угловых минуты, при этом винтовки производства Cheytac (США – ред.) – родоначальников этого калибра обладают кучностью стрельбы 1,5 угловых минуты, то есть в три с лишним раза хуже", - пояснил Лобаев.
Читайте полный текст интервью Владислава Лобаева >>
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Новое оружие РоссииСумрак (винтовка)РоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну и кто тут на сайте может ещё сказать, что Россия это просто бензоколонка или что-то в этом роде ?!!! Россия это кузница ума и источник вдохновения всего мира: придумывать умеем мы, а вот воровать умеет запад.
5 июня, 12:57
otakuwell
1121002
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