На Красной площади началась подготовка к параду Победы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Красной площади в Москве началась подготовка к параду Победы, передает корреспондент РИА Новости.

На площадь уже привезли технику, шатры, трибуны для зрителей. Специалисты начали монтировать сцену. Что примечательно, места на трибунах будут располагаться с соблюдением дистанции.