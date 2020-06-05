На Красной площади началась подготовка к параду Победы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Красной площади в Москве началась подготовка к параду Победы, передает корреспондент РИА Новости.
На площадь уже привезли технику, шатры, трибуны для зрителей. Специалисты начали монтировать сцену. Что примечательно, места на трибунах будут располагаться с соблюдением дистанции.
Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. Россия пригласила также парадные расчеты из 19 стран — предполагается, что число иностранных участников составит полторы тысячи.
Парад продлится около полутора часов, рассказал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, будут использованы "некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года" — например, в начале исполнят "Юбилейный встречный марш".
Торжественный марш войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. После того как ситуация с заболеваемостью в стране стабилизировалась, президент Владимир Путин назначил парад на 24 июня — в этот день состоялся исторический Парад Победы 1945 года.