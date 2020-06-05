Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-06-05T11:10
https://ria.ru/20200605/1572501445.html
На Красной площади началась подготовка к параду Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506099_7:0:1271:711_1036x0_80_0_0_e7da7f753dd293dee72fa3b7f6f97c7c.png
РИА Новости

На Красной площади началась подготовка к параду Победы

10:13 05.06.2020 (обновлено: 11:10 05.06.2020)
0
© РИА НовостиНа Красной площади собирают трибуны для Парада Победы
На Красной площади собирают трибуны для Парада Победы
© РИА Новости
На Красной площади собирают трибуны для Парада Победы
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Красной площади в Москве началась подготовка к параду Победы, передает корреспондент РИА Новости.
На площадь уже привезли технику, шатры, трибуны для зрителей. Специалисты начали монтировать сцену. Что примечательно, места на трибунах будут располагаться с соблюдением дистанции.
Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. Россия пригласила также парадные расчеты из 19 стран — предполагается, что число иностранных участников составит полторы тысячи.
Парад продлится около полутора часов, рассказал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, будут использованы "некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года" — например, в начале исполнят "Юбилейный встречный марш".
Торжественный марш войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. После того как ситуация с заболеваемостью в стране стабилизировалась, президент Владимир Путин назначил парад на 24 июня — в этот день состоялся исторический Парад Победы 1945 года.
Зрители на трибуне на военном параде на Красной площади
2 июня, 20:10
В Минобороны рассказали о строгих требованиях к гостям Парада Победы
000000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала