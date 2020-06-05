Источник: заседание ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки пройдет 6 июня

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Заседание стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ состоится в субботу, 6 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
"Заседание пройдет завтра (6 июня - ред.), это уже практически официально", - сказал он.
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При этом источник добавил, что официальные приглашения на встречу пока не разосланы делегациям.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Альянс ранее отмечал, что исходя из ситуации на рынке условия соглашения могут быть изменены. Так, по неофициальной информации, сейчас страны обсуждают сохранение на какой-то срок текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки после июня, однако ключевой момент в принятии такого решения - полное соблюдение всеми своих обязательств, в том числе традиционными нарушителями: Ираком, Нигерией и Казахстаном.