Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Православные христиане в субботу перед праздником Троицы поминают усопших. В церковных книгах это называется "вселенским поминовением". За кого можно молиться в этот день и какие еще традиции с ним связаны — в материале РИА Новости.

"Даже за тех, кто в аду"

Когда и как поминать усопших? Кто-то время от времени подает записку с именем покойного для молитвы священника в храме. Другие считают обязательным навещать могилы родственников. Третьи просто заходят в церковь, чтобы поставить свечку.

На самом деле, как говорят священнослужители, главное — собственная молитва. Читать ее желательно постоянно. Поэтому поминовение ушедших в мир иной родных и близких включено в утреннее последование молитвослова.

Кроме того, за умерших молятся на каждой литургии. А по субботам в храмах совершается панихида. Но для чего же тогда еще и особые дни поминовения — родительские субботы?

"Это дополнительные сигналы верующим — как важно хранить память о тех, кого с нами нет. Каждая такая суббота привязана к тому или иному событию", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Дмитровская, например, посвящена дню памяти великомученика Димитрия Солунского и павших на Куликовом поле воинов. Радоница — молитве за умерших на девятый день после Пасхи. Суббота Мясопустная, или Вселенская, предшествует Великому посту.

Троицкое поминовение занимает особое место даже в этом ряду. Во-первых, оно совершается накануне одного из главных христианских праздников.

Во-вторых, имеет глубокий богословский смысл. На Пятидесятницу (50-й день после Пасхи, когда и отмечается Троица), согласно Писанию, апостолам была явлена третья ипостась Триединого Бога — Святой Дух. С точки зрения вероучения человек получил божественную благодать, тем самым завершился процесс спасения всех людей. Начался он с земного воплощения Сына Божия, который затем претерпел распятие во искупление людских грехов и воскрес.

Один из учителей Церкви Василий Великий в IV веке писал, что Святым Духом "всяка душа живится". Поэтому христиане на Троицу молятся о схождении Его благодати. В том числе и на души усопших.

"Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду", — писал Василий Великий о Троицкой родительской субботе.

"Острый вопрос"

Строки святителя о молитве за томящиеся в аду души породили одно довольно устойчивое поверье. В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц. Ведь обычно, если прийти в храм и подать записку, то на свечном ящике непременно спросят, все ли упомянутые крещены и нет ли среди них самоубиенных.

Наиболее авторитетные среди верующих святые отцы дают сведению счетов с жизнью однозначную оценку. "Отчаяние — злейший грех между всеми грехами. Созревшее отчаяние обыкновенно выражается самоубийством или действиями, тождественными самоубийству. Самоубийство — тягчайший грех! Совершивший его лишил себя покаяния и всякой надежды спасения. Святая Церковь не совершает о нем никакого поминовения, не удостоивает отпевания и лишает погребения на христианском кладбище", — писал в своих трудах святитель Игнатий Брянчанинов.

В 90-е годы, когда самоубийств в России было много, священнослужителей часто спрашивали, возможно ли поминовение наложивших на себя руки. В Русской православной церкви эту проблему обсуждали довольно долго. Лишь в 2011 году нашли компромисс между древними правилами о полном запрете на молитву о самоубиенных и современными общественными реалиями.

"Особенно вопрос об отношении к самоубийцам обострился и усложнился в наши дни, когда большая часть покончивших с собой — люди крещеные, но не получившие ни церковного воспитания, ни церковного окормления. Они прерывают свою жизнь не вследствие сознательного противостояния Богу и Церкви, а будучи "вне ума", хотя это не зафиксировано медицинскими свидетельствами. Священнику, который не знал умершего в жизни, невозможно решить, как относиться к такой смерти, а родственники и близкие самоубийцы, встречая отказ священника совершить отпевание, еще далее отходят от Церкви, не получая утешения", — заявлял тогда глава синодальной богослужебной комиссии архиепископ Костромской Алексий.

Синод — высший руководящий орган РПЦ — утвердил специальный "Чин молитвенного утешения сродников живот свой добровольно скончавшаго". Его совершает священник в частном порядке по просьбе родственников.

"А церковное поминовение самоубийц возможно, только если они умерли, не будучи в здравом уме, — имели психические заболевания и не отвечали за свои поступки. Поэтому родственники таких людей для того, чтобы им разрешили церковное поминовение, должны принести в епархиальное управление соответствующие медицинские заключения. В противном случае поминовение самоубийц Церковь не совершает ни в Троицкую родительскую субботу, ни в какой иной день", — говорит церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.

Искусственные цветы — за или против?

Помянуть усопших родственников на Троицкую субботу можно дома, прочтя заупокойные молитвы, в храме — после литургии в этот день священнослужители совершают панихиду, а можно и на кладбище.

С поминовением непосредственно у могилы связан интересный обычай, многие века существовавший на Руси. В этот день надгробия украшали зеленью — таким же убранством на Троицу встречают прихожан храмы. Ведь считается, что это праздник жизни, тем более приходится он на период, когда вокруг все цветет.

"Подобный обычай вполне соотносится с церковным вероучением, это вовсе не суеверие", — говорит отец Максим Первозванский.

Вот только сейчас на кладбищах так почти никто не делает. На могилы ставят пластиковые цветы. Эта традиция появилась еще в советские годы и стала повсеместной. Мало того — укоренилось поверье, что рядом с мертвыми должны быть исключительно неживые украшения.

"Так рассуждать, конечно, неправильно. Искусственные цветы на могилах не соответствуют церковному духу. Но и ничего плохого в них нет, это допустимо", — поясняет священник.

По его словам, тут чисто практический аспект: в старину кладбища располагались неподалеку от жилища, наведаться туда не составляло труда. Сейчас же, особенно в мегаполисах, добираться до мест погребения довольно долго. Поэтому многие бывают там не чаще одного-двух раз в год.

Однако если есть возможность постоянно менять цветы, то лучше, конечно, приносить живые. Например, так делают на могилах особо почитаемых верующими старцев, которые похоронены на городских кладбищах.

"Традиции бывают разные. Скажем, в Новоспасском монастыре в Москве на могилах похороненных там священников и монахов все время горит лампада. Понятно, что это практически невозможно на городских кладбищах", — уточняет отец Максим.

В то же время священнослужители напоминают: главное — не украшение могил или свечка в храме, а личное участие в церковной молитве за усопших родственников.