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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-06-05T10:25
https://ria.ru/20200604/1572502042.html
Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился с начала пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112915_0:226:3239:2048_1036x0_80_0_0_6182dd149a3e2c1551a37248d1481535.jpg
РИА Новости

Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился с начала пандемии

23:01 04.06.2020 (обновлено: 10:25 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустая улица в Москве
Пустая улица в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздух стал чище, а животным стало комфортнее в Москве из-за уменьшения автомобилей во время пандемии, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Девяносто процентов всех вредных выбросов в нашем городе - это автомобили. Когда движение было ограничено, был введен пропускной режим, количество автомобилей на территории города в апреле-мае резко уменьшилось. У нас воздух, даже если брать прошлые года, превышения нормативов бывают очень редко... Если взять динамику апреля-мая и сравнить с предыдущими годами, то в 1,5 раза уменьшилось количество вредных выбросов от уровня того "невредного" по оксиду углерода, в 2,2 раза по оксиду азота и в 1,5 раза по мелким взвешенным частицам", - рассказал Кульбачевский в интервью телеканалу "Москва 24".
Он отметил, что благодаря снижению уровня шума от автопотока животные стали комфортнее себя чувствовать: увеличилось количество птиц, а диких животных часто стали замечать в городе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосква
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