Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился с начала пандемии

"Девяносто процентов всех вредных выбросов в нашем городе - это автомобили. Когда движение было ограничено, был введен пропускной режим, количество автомобилей на территории города в апреле-мае резко уменьшилось. У нас воздух, даже если брать прошлые года, превышения нормативов бывают очень редко... Если взять динамику апреля-мая и сравнить с предыдущими годами, то в 1,5 раза уменьшилось количество вредных выбросов от уровня того "невредного" по оксиду углерода, в 2,2 раза по оксиду азота и в 1,5 раза по мелким взвешенным частицам", - рассказал Кульбачевский в интервью телеканалу "Москва 24".