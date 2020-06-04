В Пензенской области число жертв коронавируса возросло до 26

САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших возросло до 26, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2669 случаев коронавируса. К 3 июня скончались 24 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрированы две смерти от COVID-19. Женщина 1959 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ИБС (ишемическая болезнь сердца), атеросклероз аорты и коронарных артерий, пневмосклероз, нефросклероз... Женщина 1961 года рождения. Сопутствующие: ожирение. Причина смерти (у обеих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, врачи в четверг в Пензенской области выписали еще 128 пациентов, лечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 2260.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.