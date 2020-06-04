В Пензенской области число жертв коронавируса возросло до 26

"Зарегистрированы две смерти от COVID-19. Женщина 1959 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ИБС (ишемическая болезнь сердца), атеросклероз аорты и коронарных артерий, пневмосклероз, нефросклероз... Женщина 1961 года рождения. Сопутствующие: ожирение. Причина смерти (у обеих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.