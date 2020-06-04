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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T23:54
https://ria.ru/20200604/1572493045.html
В Пензенской области число жертв коронавируса возросло до 26
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867714_0:124:3072:1852_1036x0_80_0_0_929b4cb46aaac5ebfdc6713316f60322.jpg
РИА Новости

В Пензенской области число жертв коронавируса возросло до 26

22:52 04.06.2020 (обновлено: 23:54 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших возросло до 26, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2669 случаев коронавируса. К 3 июня скончались 24 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Зарегистрированы две смерти от COVID-19. Женщина 1959 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ИБС (ишемическая болезнь сердца), атеросклероз аорты и коронарных артерий, пневмосклероз, нефросклероз... Женщина 1961 года рождения. Сопутствующие: ожирение. Причина смерти (у обеих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, врачи в четверг в Пензенской области выписали еще 128 пациентов, лечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 2260.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьПроисшествия
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