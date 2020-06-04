Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-06-04T23:35
https://ria.ru/20200604/1572492902.html
Руденя: российский препарат против COVID-19 тестируют в Твери
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_0:128:2000:1253_1036x0_80_0_0_f0e913e376ee56d3f8031885d789c877.jpg
РИА Новости

Руденя: российский препарат против COVID-19 тестируют в Твери

23:35 04.06.2020
35
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Клинические испытания российского препарата для лечения коронавируса проводятся в Тверской областной клинической больнице, для этого получены все необходимые согласия пациентов, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Минздрав России подтвердил возможность использования препарата, единственного на сегодня, который способен бороться с коронавирусной инфекцией. Первым лечебным учреждением в Тверской области – одним из немногих в стране, стала областная клиническая больница. Мы получили препарат, и сегодня проводятся клинические испытания", - сказал глава региона, выступая в четверг вечером в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Сотрудник лаборатории
Вчера, 16:41Распространение нового коронавируса
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
По его словам, планируется, что с 11 июня препарат поступит на испытания в другие медицинские учреждения Тверской области.
Губернатор отметил, что клинические испытания российского препарата проводятся в 30 клиниках девяти регионов: кроме Твери это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск, Рязань, Казань, Уфа, Дагестан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Тверская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь РуденяКоронавирусыТверская областьОбщество
Рекомендуем
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Флаг Тайваня
Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Роскосмос показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Аппарат для проверки зрения
Врач предупредил об опасности отекших век
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Рубли
Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
Дом правительства на площади Независимости в Минске
Лукашенко утвердил новый состав правительства
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния