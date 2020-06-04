Руденя: российский препарат против COVID-19 тестируют в Твери

ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Клинические испытания российского препарата для лечения коронавируса проводятся в Тверской областной клинической больнице, для этого получены все необходимые согласия пациентов, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Минздрав России подтвердил возможность использования препарата, единственного на сегодня, который способен бороться с коронавирусной инфекцией. Первым лечебным учреждением в Тверской области – одним из немногих в стране, стала областная клиническая больница. Мы получили препарат, и сегодня проводятся клинические испытания", - сказал глава региона, выступая в четверг вечером в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
По его словам, планируется, что с 11 июня препарат поступит на испытания в другие медицинские учреждения Тверской области.
Губернатор отметил, что клинические испытания российского препарата проводятся в 30 клиниках девяти регионов: кроме Твери это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск, Рязань, Казань, Уфа, Дагестан.
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