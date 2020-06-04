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2020-06-04T23:35
https://ria.ru/20200604/1572492604.html
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
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РИА Новости

В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций

23:20 04.06.2020 (обновлено: 23:35 04.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали внесение в сенат США законопроекта о расширении санкций против газопровода "Северный поток — 2". Как считают российские парламентарии, Вашингтон пытается осложнить реализацию проекта и продвинуть собственные интересы в ущерб европейским партнерам. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Наглость и незаконность"

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал циничными и незаконными санкции против страховых компаний, предоставляющих услуги работающим на прокладке труб судам.
"Вызывает изумление степень наглости инициатора законопроекта сенатора Теда Круза, который назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США". Где Балтика и где США? При чем здесь национальная безопасность Штатов? Если только не понимать под этим коммерческие интересы США", — отметил Косачев в комментарии РИА Новости.
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Он подчеркнул, что Россия продолжит реализацию проекта вместе со своими европейскими партнерами, даже если законопроект будет принят. По его словам, Москва будет действовать по своим планам, которые согласованы с партнерами в Германии и других странах — членах Европейского союза.

Продвижение интересов США

В свою очередь, сенатор Олег Морозов отметил, что новые санкции могут осложнить строительство газопровода, однако Россия найдет способ его реализации в любых условиях. При этом он подчеркнул, что для завершения прокладки "Северного потока — 2" необходимы встречное понимание со стороны европейских партнеров и потребителей газа".
Как прогнозирует Морозов, многое будет зависеть от европейцев и их способности поставить свои интересы выше политических амбиций и коммерческих выгод США.
"Ясно, что американцы ищут здесь и свои коммерческие преимущества в ущерб европейским интересам", — указал сенатор.
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Диктатура Вашингтона

Комментируя законопроект США, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициатива американских сенаторов преследует исключительно экономическую выгоду.

"Законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2", так же как и первичные рестрикции, направлен на обеспечение недобросовестной конкуренции США", — пояснил собеседник РИА Новости.

Он отметил, что экстерриториальные санкции абсолютно противоправны, не имеют ничего общего с международным правом.
"Надеюсь, что у наших европейских партнеров хватит сил и разума не поддаваться на диктат Вашингтона", — выразил надежду Слуцкий.
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Россия готова завершить проект

Как считает политолог Андрей Суздальцев, США стремятся помешать реализации проекта, чтобы укрепить свои позиции на международной арене.
"Ставится под вопрос, может ли Вашингтон реально контролировать Европу, особенно ее энергетический сектор", — пояснил он.
Эксперт добавил, что США проделали "колоссальную работу" по поиску зацепок, чтобы не дать достроить последние сто километров газопровода. При этом Суздальцев уверен, что Москва обязательно достроит газопровод.
"Россия подготовилась: судно, работающее на прокладке, зарегистрировано в одном из фондов, для которых не страшны какие-либо санкции", — заявил собеседник агентства.
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Законопроект о новых санкциях

Ранее законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" внесли в сенат США.
Он предполагает ограничения против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
Также под санкциями могут оказаться фирмы, которые проводят испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.
Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на документ и сенатора Круза, сообщило, что всякий, кто участвует в реализации проекта, незамедлительно столкнется с серьезными ограничительными мерами.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
982634612
Обсудить 24
Олег МорозовКонстантин КосачевЛеонид СлуцкийТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Андрей СуздальцевСовет Федерации РФГосдума РФСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Мы все равно будем строить . Так вы будете , санкции то будут направлены против тех , кто будет вам помогать . Без помощи вы построить не сможете . Вопрос - а надо ли это будет кому-то если Германию и Европу опять накроет вторая волна короны , и зима опять будет тёплой ? Уверен газ будут продавать по 5 копеек , и даже за эти деньги никто брать не будет . И тогда в чем смысл Германии влазить в многомиллиардные убытки из-за газа за 5 копеек ?
4 июня, 23:43
freizdorf
4100023
Рвотный рефлекс уже от этого ежедневного обмусоливания потока, в стране других проблем нет?
4 июня, 23:32
Виталик Т
9200013
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