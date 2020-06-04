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2020-06-04T23:29
https://ria.ru/20200604/1572492573.html
Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
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РИА Новости

Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США

23:18 04.06.2020 (обновлено: 23:29 04.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг вступил в очередной заочный спор с участниками протестов, охвативших страну после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, и призвал увеличить финансирование полиции.
"У радикальных левых демократов новая тема – "Сократить финансирование полиции". Помните об этом, когда вы не хотите преступлений, особенно против себя и своей семьи. Вот куда сонного Джо тащат социалисты. Я же полная противоположность, больше денег на правоохранительные органы! Закон и порядок", - написал Трамп в Twitter.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 17:06
В МИД прокомментировали беспорядки в США
С конца мая во многих городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
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