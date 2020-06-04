Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг вступил в очередной заочный спор с участниками протестов, охвативших страну после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, и призвал увеличить финансирование полиции.
"У радикальных левых демократов новая тема – "Сократить финансирование полиции". Помните об этом, когда вы не хотите преступлений, особенно против себя и своей семьи. Вот куда сонного Джо тащат социалисты. Я же полная противоположность, больше денег на правоохранительные органы! Закон и порядок", - написал Трамп в Twitter.
Вчера, 17:06В МИД прокомментировали беспорядки в США
С конца мая во многих городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.