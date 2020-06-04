Россия найдет способ реализовать "Северный поток – 2", считают в Совфеде

"Вполне возможно, что очередные санкции могут осложнить реализацию проекта. Мы со своей стороны найдем способ, как реализовать проект вопреки любым санкциям. Но нам нужно встречное понимание со стороны европейских партнеров как потребителей газа", - сказал Морозов.