Россия найдет способ реализовать "Северный поток – 2", считают в Совфеде

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новые санкции против проекта "Северный поток 2" могут осложнить его реализацию, но Россия найдет способ его осуществить, несмотря на любые ограничения, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
"Вполне возможно, что очередные санкции могут осложнить реализацию проекта. Мы со своей стороны найдем способ, как реализовать проект вопреки любым санкциям. Но нам нужно встречное понимание со стороны европейских партнеров как потребителей газа", - сказал Морозов.
Поэтому многое будет зависеть от европейцев и их способности поставить свои интересы выше политических амбиций и коммерческих выгод США, прогнозирует он.
"Ясно, что американцы ищут здесь и свои коммерческие преимущества в ущерб европейским интересам", - добавил сенатор.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"