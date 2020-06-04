Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T00:09
https://ria.ru/20200604/1572488975.html
Названы самые востребованные профессии в период пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/97/1559549747_0:215:2736:1754_1036x0_80_0_0_a05ebca06776bb4190f4f3ca6ecdd440.jpg
РИА Новости

Названы самые востребованные профессии в период пандемии

20:35 04.06.2020 (обновлено: 00:09 05.06.2020)
1332
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители рабочих специальностей в мае вошли в пятерку самых высокооплачиваемых в России, сообщает Forbes со ссылкой на данные Headhunter.
По информации портала, в мае рабочим в России в среднем предлагали 55,9 тысячи рублей, что на 29% больше, чем год назад, и на 10% больше, чем в апреле. Таким образом, представители рабочих специальностей оказались на пятом месте по размеру предлагаемой зарплаты. Самой высокооплачиваемой сферой стали добыча сырья (71,6 тысячи рублей), высший менеджмент (70,2 тысячи), строительство и недвижимость (65,2 тысячи), а также IT и телеком (57,4 тысячи).
Headhunter считает "рабочим персоналом" грузчиков, комплектовщиков, упаковщиков, маляров и штукатуров, механиков, монтажников, наладчиков, операторов станков, сантехников, электриков, уборщиков, электриков, слесарей и ряд других работников. Всего, по данным на 3 июня, на портале размещено около 130 тысяч таких вакансий, из которых более 90 тысяч предполагают зарплату выше 55 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают бригадирам, автослесарям, строителям и сварщикам.
Представители портала отмечают рост спроса на рабочих в последние два-три года.
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Вчера, 09:06
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Отмечается, что сами соискатели указывают в резюме в качестве желаемой зарплаты в среднем 40,8 тысячи рублей, что на 29% ниже предлагаемого уровня оплаты труда. И за месяц эта разница только увеличилась. В Headhunter уточнили, что зарплаты рабочим выросли лишь в мае, с января по апрель их уровень в вакансиях колебался от 47,5 до 51 тысячи. Кроме того, за год почти вдвое увеличилось количество предложений на рынке труда.
Рост спроса в последние два месяца зафиксирован в сфере госслужбы и НКО — вследствие активного набора военных и сотрудников полиции, а также в медицине. Из-за заражения работников больниц коронавирусом учреждения были вынуждены набирать новых специалистов. При этом средняя зарплата в сфере снизилась, так как набирали в основном обслуживающий персонал. Однако эксперты портала отметили очень высокую потребность в анестезиологах-реаниматологах — им предлагали до полумиллиона рублей в месяц.
5112212
Обсудить 3
РоссияHeadHunterОбществоЭкономика
Рекомендуем
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Измерение артериального давления
Названы три способа поднять давление без лекарств
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"
Сотрудник лаборатории
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19
Девушка до и после избавления от наркотической зависимости
Девушка бросила наркотики и преобразилась до неузнаваемости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния