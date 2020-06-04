Названы самые востребованные профессии в период пандемии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители рабочих специальностей в мае вошли в пятерку самых высокооплачиваемых в России, сообщает Представители рабочих специальностей в мае вошли в пятерку самых высокооплачиваемых в России, сообщает Forbes со ссылкой на данные Headhunter

По информации портала, в мае рабочим в России в среднем предлагали 55,9 тысячи рублей, что на 29% больше, чем год назад, и на 10% больше, чем в апреле. Таким образом, представители рабочих специальностей оказались на пятом месте по размеру предлагаемой зарплаты. Самой высокооплачиваемой сферой стали добыча сырья (71,6 тысячи рублей), высший менеджмент (70,2 тысячи), строительство и недвижимость (65,2 тысячи), а также IT и телеком (57,4 тысячи).

Headhunter считает "рабочим персоналом" грузчиков, комплектовщиков, упаковщиков, маляров и штукатуров, механиков, монтажников, наладчиков, операторов станков, сантехников, электриков, уборщиков, электриков, слесарей и ряд других работников. Всего, по данным на 3 июня, на портале размещено около 130 тысяч таких вакансий, из которых более 90 тысяч предполагают зарплату выше 55 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают бригадирам, автослесарям, строителям и сварщикам.

Представители портала отмечают рост спроса на рабочих в последние два-три года.

Отмечается, что сами соискатели указывают в резюме в качестве желаемой зарплаты в среднем 40,8 тысячи рублей, что на 29% ниже предлагаемого уровня оплаты труда. И за месяц эта разница только увеличилась. В Headhunter уточнили, что зарплаты рабочим выросли лишь в мае, с января по апрель их уровень в вакансиях колебался от 47,5 до 51 тысячи. Кроме того, за год почти вдвое увеличилось количество предложений на рынке труда.