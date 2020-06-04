В СК подтвердили задержание сотрудника Минпромторга

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника Юлия Иванова. Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников по статье о взятке, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве

"Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников", - сказала она.

По ее словам, дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, части 5 статьи 291 и части 4 статьи 291.1 (получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве).

Отмечается, что министерство промышленности и торговли России оказывает содействие следователям.