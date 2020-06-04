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В СК подтвердили задержание сотрудника Минпромторга
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РИА Новости

В СК подтвердили задержание сотрудника Минпромторга

19:38 04.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников по статье о взятке, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников", - сказала она.
По ее словам, дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, части 5 статьи 291 и части 4 статьи 291.1 (получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве).
Отмечается, что министерство промышленности и торговли России оказывает содействие следователям.
"Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - добавила Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваПроисшествия
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