В Иванове за счет гранта НБР реконструируют систему водозабора

ИВАНОВО, 4 июн – РИА Новости. В Иванове в течение трех лет реализуют проект реконструкции системы водозабора стоимостью 5,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства В Иванове в течение трех лет реализуют проект реконструкции системы водозабора стоимостью 5,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области

"Средства на реконструкцию региону предоставлены в рамках соглашения между правительством России и Новым банком развития, поэтому реализация проекта не повлечет дополнительной тарифной нагрузки на жителей города", – сказал собеседник агентства.

По его словам, контракт с подрядчиком подписан, к строительным работам приступят уже этим летом.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в четверг осмотрел существующие водозаборные сооружения. Он отметил, что реконструкция позволит существенно улучшить качество воды более чем для половины жителей города.

"Это инвестиции в строительство объектов Водоканала, которые позволят улучшить качество воды более чем для половины жителей города Иваново. Это очень важно. Для этого правительство России берет кредит, для нас это не кредит, можно сказать, это грант, инвестиционный подарок по линии международных организаций", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.