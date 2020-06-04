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Ивановская область
Ивановская область
2020-06-04T19:01
https://ria.ru/20200604/1572484260.html
В Иванове за счет гранта НБР реконструируют систему водозабора
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/79/1489047996_0:14:2781:1578_1036x0_80_0_0_3f6f56833271d484e111f1f6483da2d3.jpg
РИА Новости

В Иванове за счет гранта НБР реконструируют систему водозабора

19:01 04.06.2020
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 4 июн – РИА Новости. В Иванове в течение трех лет реализуют проект реконструкции системы водозабора стоимостью 5,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Средства на реконструкцию региону предоставлены в рамках соглашения между правительством России и Новым банком развития, поэтому реализация проекта не повлечет дополнительной тарифной нагрузки на жителей города", – сказал собеседник агентства.
По его словам, контракт с подрядчиком подписан, к строительным работам приступят уже этим летом.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в четверг осмотрел существующие водозаборные сооружения. Он отметил, что реконструкция позволит существенно улучшить качество воды более чем для половины жителей города.
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"Это инвестиции в строительство объектов Водоканала, которые позволят улучшить качество воды более чем для половины жителей города Иваново. Это очень важно. Для этого правительство России берет кредит, для нас это не кредит, можно сказать, это грант, инвестиционный подарок по линии международных организаций", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В рамках проекта будет реконструирована станция водоподготовки, которая отвечает за очистку и подготовку водопроводной воды для большей части города Иваново. Будет также построен водовод, по которому вода будет поступать на станцию непосредственно из водохранилища. После реконструкции значительное количество показателей качества воды, в частности pH, уровень железа и бактериологического загрязнения, будет полностью контролироваться.
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