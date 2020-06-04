В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4289

ДУШАНБЕ, 4 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане в четверг достигло 4289, что на 98 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 98 человек, достигнув 4289", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2401 человека, число умерших со среды осталось прежним – 48, в больницах с этим диагнозом находятся 1418 пациентов, 202 – выписаны из медучреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.