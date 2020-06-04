В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4289

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 98 человек, достигнув 4289", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2401 человека, число умерших со среды осталось прежним – 48, в больницах с этим диагнозом находятся 1418 пациентов, 202 – выписаны из медучреждений.