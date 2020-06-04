Путин поручил Сечину устранить "последнюю милю" в газификации

В опубликованном документе правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций дается поручение обеспечить источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

Также в документе упоминается ряд других мер, в том числе внесение изменений в порядок формирования топливно-энергетических балансов субъектов, при этом необходимо предусмотреть прогноз потребности населения в газе (сетевом, сжиженном углеводородном и природном), а также в альтернативных источниках энергии; цифровизация мероприятий по газификации; поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.