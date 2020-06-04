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2020-06-04T17:56
https://ria.ru/20200604/1572479065.html
Путин поручил Сечину устранить "последнюю милю" в газификации
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РИА Новости

Путин поручил Сечину устранить "последнюю милю" в газификации

17:55 04.06.2020 (обновлено: 17:56 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил президентской комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти всех уровней, местного самоуправления, а также ответственных организаций, направленную на решение проблемы недостаточной газификации и, в частности, "последней мили", говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
Согласно поручению, комиссия должна представить соответствующий доклад до 1 января 2021 года, далее – один раз в полгода. А ответственным назначен глава "Роснефти" Игорь Сечин, который является ответственным секретарем комиссии.
В апреле глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что в качестве варианта решения проблемы "последней мили" (затраты на ГРО и технологическое присоединение) рассматривалось исключение строительства газораспределительных сетей из полномочий субъектов и муниципальных властей и передача "Газпрому". Для этого компании будет необходимо найти источник дополнительных средств, такие расходы могут составить примерно 200 миллиардов рублей вместо нынешних 50-60 миллиардов рублей в год с учетом реализации программы газификации размером примерно в 2 триллиона рублей.
В опубликованном документе правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций дается поручение обеспечить источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:55
Путин поручил обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году
Также в документе упоминается ряд других мер, в том числе внесение изменений в порядок формирования топливно-энергетических балансов субъектов, при этом необходимо предусмотреть прогноз потребности населения в газе (сетевом, сжиженном углеводородном и природном), а также в альтернативных источниках энергии; цифровизация мероприятий по газификации; поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.
Ответственными за выполнение этих мероприятий назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Михаил МишустинАлексей МиллерГазпромРоснефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Владимир ПутинИгорь СечинЭкономика
Популярные комментарии
бесплатный сыр только в мышеловке...потом устанете платить по тарифу за "народное достояние"
4 июня, 18:22
Aleksandr Asann
58622032
Хорошая попытка, но нет. Всё равно не пойду.
4 июня, 18:26
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
60600022
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