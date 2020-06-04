У горящего в Нижневартовске гостевого дома рухнула крыша

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Кровля обрушилась у горящего гостевого дома в Кровля обрушилась у горящего гостевого дома в Нижневартовске (ХМАО), огонь перекинулся на рядом стоящее здание, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС

Ранее администрация города информировала о пожаре в гостевом доме, расположенном в так называемой старой части Нижневартовска. По предварительной информации, здание рассчитано на 25 мест, спасатели эвакуировали пять человек, одному потребовалась помощь медиков. Данные об остальных постояльцах уточняются, отмечали в мэрии.

"Согласно предварительным сведениям, площадь пожара - 120 квадратных метров, обрушилась кровля здания. Огонь перекинулся на соседнее здание, находящееся в трех метрах, площадь пожара во втором здании - 10 "квадратов", там проверяются помещения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очевидцы предполагают, что людей во втором здании быть не должно. На месте происшествия работают 11 единиц техники и свыше 40 человек.