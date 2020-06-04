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2020-06-04T17:54
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У горящего в Нижневартовске гостевого дома рухнула крыша
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РИА Новости

У горящего в Нижневартовске гостевого дома рухнула крыша

17:54 04.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Кровля обрушилась у горящего гостевого дома в Нижневартовске (ХМАО), огонь перекинулся на рядом стоящее здание, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Ранее администрация города информировала о пожаре в гостевом доме, расположенном в так называемой старой части Нижневартовска. По предварительной информации, здание рассчитано на 25 мест, спасатели эвакуировали пять человек, одному потребовалась помощь медиков. Данные об остальных постояльцах уточняются, отмечали в мэрии.
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"Согласно предварительным сведениям, площадь пожара - 120 квадратных метров, обрушилась кровля здания. Огонь перекинулся на соседнее здание, находящееся в трех метрах, площадь пожара во втором здании - 10 "квадратов", там проверяются помещения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очевидцы предполагают, что людей во втором здании быть не должно. На месте происшествия работают 11 единиц техники и свыше 40 человек.
В указанный район прибыл глава муниципалитета Василий Тихонов, подчеркнули в администрации города. "Понятно, что это хостел... Дал поручение, чтобы понять законность проживания здесь людей. Потерпевший - в состоянии средней тяжести", - приводит пресс-служба мэрии слова градоначальника, пообещавшего разобраться в произошедшем.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НижневартовскХанты-Мансийский АОПроисшествия
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