В Норильске соберут лишь 10% разлившегося топлива, считают в Greenpeace

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ликвидаторы смогут собрать не более 10% разлившегося в Ликвидаторы смогут собрать не более 10% разлившегося в Норильске дизельного топлива, полагает проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Экологическая авария в Норильске – одна из крупнейших в России за годы. Из цистерны ТЭЦ вылилось около 20 тысяч тонн топлива, часть попала в местные водоемы. По оценкам Greenpeace, ущерб экологии может превысить 10,2 миллиарда рублей, это сравнимо с годовым бюджетом крупного российского города.

"По опыту, убирают только пленку, то есть то, что наверху, что плывет. Однако нефтяная пленка сразу начинает разделяться на фракции: часть остается на воде, часть уходит на дно - это мазуты и фракции, а легкая плывет по воде. Так вот всплыть может 30%, эти проценты и убирают", - заявил Чупров РИА Новости.

Чтобы собрать всплывшее топливо, ставят боны, "но опыт показывает, что боны протекают, их также ставят не сразу, и при откачке невозможно собрать все до последней капли".

"По опыту предыдущих аварий, собрать удается 5-10% от разлившегося", - прогнозирует собеседник агентства.

При аварии в Мексиканском заливе удалось собрать только 5% того, что оказалось в воде, отметил эксперт.