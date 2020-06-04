В Италии рассказали, что нельзя делать туристам и местным жителям

Туристы на одной из улиц Милана

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Италии сняты многие ограничения, разрешено беспрепятственное перемещение по территории страны, но в повседневной жизни еще необходимо придерживаться некоторых правил, направленных на сдерживание распространения COVID-19, сообщает Национальное агентство по туризму страны (ENIT).

Нет ограничений на перемещение между регионами. Но, например, до 15 июня встречи и собрания не разрешены даже дома.

На улице или в общественных местах запрещено приближаться друг к другу (если не проживаете вместе) на расстояние менее метра, а при занятиях физкультурой — менее двух метров.

Следует избегать тактильных контактов (поцелуев и объятий) с теми, кто не проживает с вами в одном помещении, особенно если это пожилые люди.

В общественных местах, парикмахерских, косметологических салонах, общественном транспорте и иных местах, где сложно соблюдать дистанцию, а в некоторых регионах даже на открытом воздухе (в Ломбардии, например) обязательно ношение защитной маски. Во многих магазинах необходимо еще и надевать защитные перчатки, а при покупке продуктов питания эта мера является обязательной.

На пляжах запрещено находиться слишком близко друг к другу, зонтики должны расставляться по одному на каждые 10 квадратных метров (в регионе Эмилия-Романья гарантирует — на 14 квадратных метров).

До 15 июня для посещения парикмахерской или тренажерного зала обязательна предварительная запись.

Нельзя отказываться от измерения температуры. Если она выше 37,5 градусов доступ во многие общественные и частные места запрещен и могут быть оповещены органы здравоохранения.