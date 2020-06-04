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Туризм
2020-06-04T17:49
https://ria.ru/20200604/1572477732.html
В Италии рассказали, что нельзя делать туристам и местным жителям
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568903461_0:265:3169:2048_1036x0_80_0_0_bf1c996bbec0caa2165e6f13f31ded74.jpg
РИА Новости

В Италии рассказали, что нельзя делать туристам и местным жителям

17:49 04.06.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы на одной из улиц Милана
Туристы на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Италии сняты многие ограничения, разрешено беспрепятственное перемещение по территории страны, но в повседневной жизни еще необходимо придерживаться некоторых правил, направленных на сдерживание распространения COVID-19, сообщает Национальное агентство по туризму страны (ENIT).
Нет ограничений на перемещение между регионами. Но, например, до 15 июня встречи и собрания не разрешены даже дома.
На улице или в общественных местах запрещено приближаться друг к другу (если не проживаете вместе) на расстояние менее метра, а при занятиях физкультурой — менее двух метров.
Следует избегать тактильных контактов (поцелуев и объятий) с теми, кто не проживает с вами в одном помещении, особенно если это пожилые люди.
В общественных местах, парикмахерских, косметологических салонах, общественном транспорте и иных местах, где сложно соблюдать дистанцию, а в некоторых регионах даже на открытом воздухе (в Ломбардии, например) обязательно ношение защитной маски. Во многих магазинах необходимо еще и надевать защитные перчатки, а при покупке продуктов питания эта мера является обязательной.
На пляжах запрещено находиться слишком близко друг к другу, зонтики должны расставляться по одному на каждые 10 квадратных метров (в регионе Эмилия-Романья гарантирует — на 14 квадратных метров).
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До 15 июня для посещения парикмахерской или тренажерного зала обязательна предварительная запись.
Нельзя отказываться от измерения температуры. Если она выше 37,5 градусов доступ во многие общественные и частные места запрещен и могут быть оповещены органы здравоохранения.
Кроме того, нельзя отказывать в предоставлении общей информации о себе сотрудникам магазинов и ресторанов, которые ее запрашивают. Мера используется для отслеживания людей, которые, возможно, вступали в контакт с заболевшими. Если человек контактировал с Covid-положительными людьми или прибыл в места, где действуют специальные указы губернатора или мэра (так, на Сицилии ограничения продлены до 8 июня), нужно оставаться на карантине с момента прибытия.
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