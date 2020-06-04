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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T18:06
https://ria.ru/20200604/1572477022.html
Электронное голосование по поправкам пройдет в двух регионах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352344_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_7a61e591cb5310748042cfef506cf52c.jpg
РИА Новости

Электронное голосование по поправкам пройдет в двух регионах

17:32 04.06.2020 (обновлено: 18:06 04.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Центризбирком одобрил проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
Заявки подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Карелия. Их рассмотрели на заседании ЦИК.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
2 июня, 12:48Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова объяснила, как будет проходить голосование на дому
Как пояснила Памфилова, по Красноярскому краю возникли проблемы, связанные с разницей в часовых поясах. В отношении Карелии, по ее словам, тоже есть технические нюансы, в том числе и со стороны готовности ЦИК и портала для голосования к расширению списка участников.
"По Санкт-Петербургу я хочу сказать отдельно. У них действительно потрясающая электронная база. У них очень мощные разработки, не то что не уступающие, но по многим направлениям превосходящие Москву. Со стороны исполнительной власти многое сделано для этого. Но есть проблема, в основном связанная с целым рядом факторов: качество и способность городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус", — добавила председатель ЦИК.
Регионам, подавшим заявки, объявят благодарность и предложат стать базой для дальнейших пилотных проектов по электронному голосованию.
Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции будет проходить в течение шести дней до основного дня голосования — 1 июля. Принять участие в нем можно будет на портале 2020og.ru. Для этого, по словам Памфиловой, нужно будет подать заявление на портале госуслуг и сайте mos.ru.
Общероссийское голосование по поправкам назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за эпидемии коронавируса. В начале этой недели президент Владимир Путин объявил, что оно пройдет 1 июля.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Вчера, 16:41
ЦИК объявил адрес портала для электронного голосования по поправкам
6645613179
Обсудить 7
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФМоскваНижегородская область
Популярные комментарии
Кручу верчу чего хочу......
4 июня, 18:21
Арсений Новиков
40600013
Хватит уже эти 30 серебрянников отрабатывать , ей Богу надоело.
4 июня, 18:08
Cт Прапор СССР
30100011
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