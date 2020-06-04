Электронное голосование по поправкам пройдет в двух регионах

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Центризбирком одобрил проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции в двух регионах: Центризбирком одобрил проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции в двух регионах: Москве Нижегородской области . Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова

Как пояснила Памфилова, по Красноярскому краю возникли проблемы, связанные с разницей в часовых поясах. В отношении Карелии, по ее словам, тоже есть технические нюансы, в том числе и со стороны готовности ЦИК и портала для голосования к расширению списка участников.

"По Санкт-Петербургу я хочу сказать отдельно. У них действительно потрясающая электронная база. У них очень мощные разработки, не то что не уступающие, но по многим направлениям превосходящие Москву. Со стороны исполнительной власти многое сделано для этого. Но есть проблема, в основном связанная с целым рядом факторов: качество и способность городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус", — добавила председатель ЦИК.

Регионам, подавшим заявки, объявят благодарность и предложат стать базой для дальнейших пилотных проектов по электронному голосованию.

Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции будет проходить в течение шести дней до основного дня голосования — 1 июля. Принять участие в нем можно будет на портале 2020og.ru. Для этого, по словам Памфиловой, нужно будет подать заявление на портале госуслуг и сайте mos.ru.