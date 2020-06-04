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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T17:31
https://ria.ru/20200604/1572476987.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

17:31 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Трое детей есть в числе 84 вновь выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших возросло до 2669, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 24 пациента с COVID-19 , включая гражданина Казахстана, вылечились 2132.
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"Оперативная ситуация на 4 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 2669. Новых выявленных - 84. Пациенты-дети: семь лет; пять лет; один год. Остальные заболевшие - от 22 до 87 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 29 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, пять - в ЗАТО город Заречный, 21 - в Малосердобинском, по шесть - в Пензенском и Бессоновском, по три - в Кузнецком и Нижнеломовском, по два - в Городищенском и Лунинском, по одному - в Никольском, Шемышейском, Сосновоборском, Сердобском, Каменском и Колышлейском районах области. Кроме того, по ее словам, среди новых заболевших один иногородний - житель Московской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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