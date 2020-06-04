В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 4 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 2669. Новых выявленных - 84. Пациенты-дети: семь лет; пять лет; один год. Остальные заболевшие - от 22 до 87 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.