В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Трое детей есть в числе 84 вновь выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших возросло до 2669, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 24 пациента с COVID-19 , включая гражданина Казахстана, вылечились 2132.
"Оперативная ситуация на 4 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 2669. Новых выявленных - 84. Пациенты-дети: семь лет; пять лет; один год. Остальные заболевшие - от 22 до 87 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 29 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, пять - в ЗАТО город Заречный, 21 - в Малосердобинском, по шесть - в Пензенском и Бессоновском, по три - в Кузнецком и Нижнеломовском, по два - в Городищенском и Лунинском, по одному - в Никольском, Шемышейском, Сосновоборском, Сердобском, Каменском и Колышлейском районах области. Кроме того, по ее словам, среди новых заболевших один иногородний - житель Московской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.