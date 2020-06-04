Денис Мацуев проведет 2 июля в "Зарядье" концерт в формате open air

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев сообщил РИА Новости, что 2 июля проведет в парке "Зарядье" концерт в формате open air, пока неизвестно, смогут ли на нем поприсутствовать зрители.
"2 июля я делаю в парке "Зарядье" свой уже открытый концерт, открытый - на открытом воздухе. И очень надеюсь, что к этому времени разрешат даже какое-то количество людей в этом парке, потому что там огромная территория, где можно разместить по той же социальной дистанции большое количество человек… Если не пустят зрителей, все равно это будет онлайн-трансляция", - сообщил собеседник агентства.
Мацуев также выразил мнение, что после снятия ограничений произойдет всплеск интереса к классической музыке.
"Я предполагаю всплеск большой к этому делу, в первую очередь у нас в стране, у нашей публики. Я считаю, за последние 20-25 лет родилось целое поколение, которое приучено ходить на концерты классической музыки, в отличие от Европы, где все-таки основной костяк публики составляет более пожилая публика", - заключил музыкант.