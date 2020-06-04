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Культура
2020-06-04T17:23
https://ria.ru/20200604/1572476246.html
Денис Мацуев проведет 2 июля в "Зарядье" концерт в формате open air
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570476563_0:173:959:712_1036x0_80_0_0_7d494ae039f69246919c01f2a6f4b3c4.jpg
РИА Новости

Денис Мацуев проведет 2 июля в "Зарядье" концерт в формате open air

17:23 04.06.2020
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© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев
Денис Мацуев
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев сообщил РИА Новости, что 2 июля проведет в парке "Зарядье" концерт в формате open air, пока неизвестно, смогут ли на нем поприсутствовать зрители.
"2 июля я делаю в парке "Зарядье" свой уже открытый концерт, открытый - на открытом воздухе. И очень надеюсь, что к этому времени разрешат даже какое-то количество людей в этом парке, потому что там огромная территория, где можно разместить по той же социальной дистанции большое количество человек… Если не пустят зрителей, все равно это будет онлайн-трансляция", - сообщил собеседник агентства.
Мацуев также выразил мнение, что после снятия ограничений произойдет всплеск интереса к классической музыке.
"Я предполагаю всплеск большой к этому делу, в первую очередь у нас в стране, у нашей публики. Я считаю, за последние 20-25 лет родилось целое поколение, которое приучено ходить на концерты классической музыки, в отличие от Европы, где все-таки основной костяк публики составляет более пожилая публика", - заключил музыкант.
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КультураМузыкаНовости культурыЗарядьеДенис Мацуев
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