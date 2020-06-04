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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T17:21
https://ria.ru/20200604/1572476051.html
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403718_9:384:2967:2048_1036x0_80_0_0_ce79fcaf182012e534fcd5f8af191aed.jpg
РИА Новости

Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней

17:21 04.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию будет проходить в течение шести дней до 1 июля, чтобы была возможность перепроверить все факты и не допустить двойного голосования, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Возможность проголосовать в течение шести дней предусматривается в принятом ЦИК порядке подготовки и проведения электронного голосования.
"Дистанционное электронное голосование будет проходить в шесть дней, предшествующих основному дню голосования именно для того, чтобы потом могли все проверить, чтобы не было потом никакого двойного голосования. Чтобы те участники голосования, которые записались и хотели бы проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам передумали, чтобы у них была возможность прийти 1 июля на свой участок проголосовать. А чтобы им дали такую возможность, у наших коллег должно быть понимание, что они пришли голосовать первый раз", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.
Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявлял, что заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.
Голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюНиколай БулаевЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваКрасноярский крайНижегородская областьСанкт-ПетербургРеспублика Карелия
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