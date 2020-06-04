Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней

"Дистанционное электронное голосование будет проходить в шесть дней, предшествующих основному дню голосования именно для того, чтобы потом могли все проверить, чтобы не было потом никакого двойного голосования. Чтобы те участники голосования, которые записались и хотели бы проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам передумали, чтобы у них была возможность прийти 1 июля на свой участок проголосовать. А чтобы им дали такую возможность, у наших коллег должно быть понимание, что они пришли голосовать первый раз", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.