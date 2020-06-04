В Лондоне приветствовали участие России в онлайн-саммите по вакцинам

В ВОЗ заявили о важности принципа равного доступа к вакцине от COVID-19

В ВОЗ заявили о важности принципа равного доступа к вакцине от COVID-19

Посольство отметило, что у России важная роль как в плане поддержки GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), так и в плане новых научных исследований и разработок.