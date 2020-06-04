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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T17:15
https://ria.ru/20200604/1572475432.html
В Лондоне приветствовали участие России в онлайн-саммите по вакцинам
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1036x0_80_0_0_f5321284eee4a8d1839443a2acf329ec.jpg
РИА Новости

В Лондоне приветствовали участие России в онлайн-саммите по вакцинам

17:12 04.06.2020 (обновлено: 17:15 04.06.2020)
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лондон приветствует участие России в онлайн-саммите по вакцинам, говорится в сообщении посольства Великобритании в Москве.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил в четверг на виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020. Премьер-министр Борис Джонсон приглашал к участию президента РФ Владимира Путина.
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"Мы, безусловно, приветствуем участие России в сегодняшнем саммите и надеемся расширить глобальные обязательства всех стран-участниц по иммунизации населения и разработке вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Посольство отметило, что у России важная роль как в плане поддержки GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), так и в плане новых научных исследований и разработок.
GAVI - международная организация, объединяющая фармацевтические компании, правительства, НПО и международные организации для распространения вакцинации и борьбы с эпидемиями в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияБорис ДжонсонМихаил МурашкоВладимир ПутинВеликобританияЛондонВ мире
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