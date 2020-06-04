В Лондоне приветствовали участие России в онлайн-саммите по вакцинам

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лондон приветствует участие России в онлайн-саммите по вакцинам, говорится в сообщении посольства Великобритании в Москве.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил в четверг на виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020. Премьер-министр Борис Джонсон приглашал к участию президента РФ Владимира Путина.
"Мы, безусловно, приветствуем участие России в сегодняшнем саммите и надеемся расширить глобальные обязательства всех стран-участниц по иммунизации населения и разработке вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Посольство отметило, что у России важная роль как в плане поддержки GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), так и в плане новых научных исследований и разработок.
GAVI - международная организация, объединяющая фармацевтические компании, правительства, НПО и международные организации для распространения вакцинации и борьбы с эпидемиями в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.