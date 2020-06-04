Greenpeace почти вдвое увеличил оценку ущерба от ЧП в Норильске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ущерб от загрязнения окружающей среды из-за разлива дизельного топлива в Ущерб от загрязнения окружающей среды из-за разлива дизельного топлива в Норильске может превысить 10,2 миллиардов рублей, заявил РИА Новости проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Ранее российское отделение Greenpeace оценило ущерб по методике, принятой Минприроды , в 6 миллиардов рублей, но теперь скорректировали цифру.

"Можно говорить о 10,2 миллиардах рублей, и это только водные объекты. Но необходимо также добавлять ущерб почве, воздуху и потери животного мира", - сказал эколог.

По его словам, в Greenpeace исходили из заявления Росприроднадзора о том, что в воду попало 15 тысяч тонн топлива из вылившихся 20 тысяч тонн.

"Каждая тонна, попавшая в водный объект, оценивается в цифру около полумиллиона рублей. Простая калькуляция дает шесть миллиардов базовой таксы. Если арктическая зона - коэффициент повышенный, рыбохозяйственная река - еще плюс", - пояснил Чупров.

По его словам, уникальность российского законодательства в части компенсации экологического ущерба в том, что из конечной суммы можно вычесть деньги, потраченные на восстановление окружающей среды.

"Если "Норникель" сейчас скажет, что они затратили 10 миллиардов на уборку водного объекта, то они ничего не должны в качестве компенсации ущерба", - заявил Чупров.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 29 мая прохудился, в результате и произошла утечка. Как заявляет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.