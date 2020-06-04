Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"

Якубовский утверждает в обращении, что связанная с "Норникелем" компания выступила с заявлением только через два дня после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и попыталась "преуменьшить масштабы аварии".

Парламентарий считает, что это повысило риски для жизни и здоровья людей, а также сказалось на безопасности объектов энергетики и существенно сократило время для принятия мер по борьбе с последствиями аварии. Так, режим ЧС в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе ввели только 1 июня, то есть через трое суток после происшествия. Тогда же начались спасательные мероприятия.

Кроме того, по мнению Якубовского, названные "Норникелем" причины аварии говорят о недостаточном финансировании компанией ремонтных работ и модернизации оборудования для хранения нефтепродуктов за последние 30 лет. Депутат уверен, что именно это и стало причиной экологической катастрофы.

"По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО "НТЭК" в заявках на финансирование капремонта резервуаров", — говорится в запросе парламентария.

Поэтому Якубовский попросил Бастрыкина для проведения объективного расследования аварии временно отстранить "ответственных за действия или бездействие" на объекте, включая Владимира Потанина

В пятницу 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара на землю вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива, после чего произошло возгорание, и нефтепродукты вылились в реку Амбарную и ручей. В результате инцидента была загрязнена территория площадью около 180 тысяч квадратных метров.

Росприроднадзор оценил ущерб в десятки миллиардов рублей.

Накануне глава МЧС Евгений Зиничев заявил на совещании с Владимиром Путиным , что информация об инциденте поступила к спасателям только два дня спустя. В "Норникеле" утверждают, что НТЭК сообщила о случившемся властям через несколько минут после аварии.

Президент объявил инцидент чрезвычайной ситуацией федерального масштаба и поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

По утверждению компании "Норникель", основная причина аварии — потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.