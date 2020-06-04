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2020-06-04T16:51
https://ria.ru/20200604/1572473434.html
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572444172_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_bc44e91225c4699309890be1b2cd8274.jpg
РИА Новости

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"

16:51 04.06.2020
36984
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОблет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
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Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий запрос парламентария.
Якубовский утверждает в обращении, что связанная с "Норникелем" компания выступила с заявлением только через два дня после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и попыталась "преуменьшить масштабы аварии".
Парламентарий считает, что это повысило риски для жизни и здоровья людей, а также сказалось на безопасности объектов энергетики и существенно сократило время для принятия мер по борьбе с последствиями аварии. Так, режим ЧС в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе ввели только 1 июня, то есть через трое суток после происшествия. Тогда же начались спасательные мероприятия.
Кроме того, по мнению Якубовского, названные "Норникелем" причины аварии говорят о недостаточном финансировании компанией ремонтных работ и модернизации оборудования для хранения нефтепродуктов за последние 30 лет. Депутат уверен, что именно это и стало причиной экологической катастрофы.
Место разлива топлива в Норильске
Вчера, 14:13
Очевидец ЧП в Норильске рассказал подробности инцидента
"По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО "НТЭК" в заявках на финансирование капремонта резервуаров", — говорится в запросе парламентария.
Поэтому Якубовский попросил Бастрыкина для проведения объективного расследования аварии временно отстранить "ответственных за действия или бездействие" на объекте, включая Владимира Потанина.
В пятницу 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара на землю вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива, после чего произошло возгорание, и нефтепродукты вылились в реку Амбарную и ручей. В результате инцидента была загрязнена территория площадью около 180 тысяч квадратных метров.
Росприроднадзор оценил ущерб в десятки миллиардов рублей.
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Вчера, 12:26
В Кремле назвали причину подключения правоохранителей к ЧП в Норильске
Накануне глава МЧС Евгений Зиничев заявил на совещании с Владимиром Путиным, что информация об инциденте поступила к спасателям только два дня спустя. В "Норникеле" утверждают, что НТЭК сообщила о случившемся властям через несколько минут после аварии.
Президент объявил инцидент чрезвычайной ситуацией федерального масштаба и поручил силовикам оценить работу местных чиновников.
По утверждению компании "Норникель", основная причина аварии — потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
По факту разлива топлива возбудили уголовные дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Также из-за "несвоевременного информирования" о ЧС открыли дело о халатности.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
122842511
Обсудить 10
Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр ЯкубовскийЕвгений ЗиничевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПотанинАлександр БастрыкинВладимир ПутинНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Я так понимаю что как хлебать нефть и пилить бабло, это частное. А когда у них случается катастрофа то это дело Государства? Чтобы помогать нужно сначала национализировать, после чего оказать всю необходимую помощь компании, работникам, и экологии страны.
4 июня, 17:33
Андрей Степанов
11011004
Земля - народное достояние! Вот народ и будет хлебать "дизтопливо" по полной, а прибыль потечёт в другую сторону : потаниным, чубайсам, абрамовичам. Капитализм и ничего лишнего!
4 июня, 17:27
Николай Панкратов
8910527
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