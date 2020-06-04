Москва отвергла обвинения Берлина в хакерской атаке на бундестаг

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва решительно отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже заявляли и повторю ещё раз, мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что не располагает данными по хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия усмотрела "российский" след.