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2020-06-04T17:01
https://ria.ru/20200604/1572473202.html
Москва отвергла обвинения Берлина в хакерской атаке на бундестаг
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РИА Новости

Москва отвергла обвинения Берлина в хакерской атаке на бундестаг

17:01 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва решительно отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже заявляли и повторю ещё раз, мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что не располагает данными по хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия усмотрела "российский" след.
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