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В СФ призовут ОБСЕ рассмотреть случаи нападения на российских журналистов
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РИА Новости

В СФ призовут ОБСЕ рассмотреть случаи нападения на российских журналистов

16:42 04.06.2020
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир будет проинформирован Советом Федерации о случаях нападения американских полицейских на представителей СМИ России, которые освещают протесты в США, сообщил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
"Сегодня мною будет направлено письмо господину Дезиру о случаях с представителями российских СМИ в США, завтра он сможет с ним ознакомиться", - сказал Пушков.
По его словам, вопрос нарушения прав российских журналистов должен быть рассмотрен в ОБСЕ, членом которой являются США.
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
Здание Министерства иностранных дел РФ
2 июня, 20:54
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) во вторник сообщала, что с начала волны протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в США зафиксировано по меньшей мере 68 нападений полиции и протестующих на журналистов.
Участники акции протеста на одной из улиц в Вашингтоне. Стоп-кадр с видео
3 июня, 13:44
СЖР поддерживает требование прекратить нападения на журналистов в США
201001
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Арлем ДезирРепортеры без границСовет Федерации РФАлексей ПушковВашингтон (город)СШАВ мире
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