Пляжи Сочи на 75% готовы к курортному сезону после снятия ограничений

С 1 июня в Сочи 20 санаториев начали принимать гостей. Пляжи этих здравниц доступны только для туристов. Местным жителям проход на ведомственные или муниципальные пляжи пока закрыт до снятия ограничений, введенных в Краснодарском крае из-за коронавируса. При этом на всех пляжах Сочи прошли работы к летнему сезону, а подготовка курортной инфраструктуры города идет согласно плану.
"На сегодняшний день готовность сочинских пляжей к старту курортного сезона составляет 75%. На всех официальных пляжных территориях проведены ремонтно-покрасочные работы, заключены договоры на вывоз ТБО, завершается установка камер видеонаблюдения, получены техпаспорта и заключения Роспотребнадзора", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Уточняется, что к началу курортного сезона все городские пляжи оформят в едином стиле - шезлонги, зонты, навесы и аэрарии будут выполнены в бело-голубых тонах. На пляжах появится новое оборудование, приобретенное на международной выставке в Китае. Кроме того, в этом году рекордное количество сочинских пляжей - 21 - получили высокий международный знак качества "Голубой флаг". Всего город насчитывает 190 пляжных территорий, 82 из которых – муниципальные, 108 объектов принадлежат санаториям, пансионатам и крупным сочинским отелям.
"Все основные работы уже завершены - водолазами произведена очистка и обследование морского дна, получены заключения ГИМС. В части благоустройства и наведения чистоты еще есть небольшие недочеты, но в ближайшие дни они будут устранены", - цитируются в сообщении слова вице-мэра Владимира Пушкарёва.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. При этом ограничения из-за коронавируса продлены до 21 июня. Однако, уже с субботы на Кубани откроются набережные, парки, скверы и стадионы в связи со стабилизацией эпидситуации. Также с 6 июня возобновят работу летние кафе и террасы и веранды с отдельным входом, тренажерные залы. С понедельника начнут работать дежурные группы в детских садах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
3 июня, 18:54Обозначены сроки открытия пляжей в России