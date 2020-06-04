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2020-06-04T16:23
https://ria.ru/20200604/1572471573.html
Пляжи Сочи на 75% готовы к курортному сезону после снятия ограничений
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РИА Новости

Пляжи Сочи на 75% готовы к курортному сезону после снятия ограничений

16:22 04.06.2020 (обновлено: 16:23 04.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляж "Чайка-1" в Сочи
Пляж Чайка-1 в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 июн - РИА Новости. Пляжи Сочи на 75% готовы к открытию курортного сезона после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, сообщает администрация города.
С 1 июня в Сочи 20 санаториев начали принимать гостей. Пляжи этих здравниц доступны только для туристов. Местным жителям проход на ведомственные или муниципальные пляжи пока закрыт до снятия ограничений, введенных в Краснодарском крае из-за коронавируса. При этом на всех пляжах Сочи прошли работы к летнему сезону, а подготовка курортной инфраструктуры города идет согласно плану.
"На сегодняшний день готовность сочинских пляжей к старту курортного сезона составляет 75%. На всех официальных пляжных территориях проведены ремонтно-покрасочные работы, заключены договоры на вывоз ТБО, завершается установка камер видеонаблюдения, получены техпаспорта и заключения Роспотребнадзора", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Уточняется, что к началу курортного сезона все городские пляжи оформят в едином стиле - шезлонги, зонты, навесы и аэрарии будут выполнены в бело-голубых тонах. На пляжах появится новое оборудование, приобретенное на международной выставке в Китае. Кроме того, в этом году рекордное количество сочинских пляжей - 21 - получили высокий международный знак качества "Голубой флаг". Всего город насчитывает 190 пляжных территорий, 82 из которых – муниципальные, 108 объектов принадлежат санаториям, пансионатам и крупным сочинским отелям.
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"Все основные работы уже завершены - водолазами произведена очистка и обследование морского дна, получены заключения ГИМС. В части благоустройства и наведения чистоты еще есть небольшие недочеты, но в ближайшие дни они будут устранены", - цитируются в сообщении слова вице-мэра Владимира Пушкарёва.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. При этом ограничения из-за коронавируса продлены до 21 июня. Однако, уже с субботы на Кубани откроются набережные, парки, скверы и стадионы в связи со стабилизацией эпидситуации. Также с 6 июня возобновят работу летние кафе и террасы и веранды с отдельным входом, тренажерные залы. С понедельника начнут работать дежурные группы в детских садах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лазаревское
3 июня, 18:54
Обозначены сроки открытия пляжей в России
110001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиКраснодарский крайОбщество
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