Пляжи Сочи на 75% готовы к курортному сезону после снятия ограничений

Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. При этом ограничения из-за коронавируса продлены до 21 июня. Однако, уже с субботы на Кубани откроются набережные, парки, скверы и стадионы в связи со стабилизацией эпидситуации. Также с 6 июня возобновят работу летние кафе и террасы и веранды с отдельным входом, тренажерные залы. С понедельника начнут работать дежурные группы в детских садах.