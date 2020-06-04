Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд

"Другой атлет, футболист Криштиану Роналду, стал первым игроком спортивной команды, заработавшим миллиард долларов в течение карьеры. А теннисистка Наоми Осака поставила рекорд среди спортсменок по доходам за год", — отмечает Forbes.

"Сотня самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты в совокупности заработала 6,1 миллиарда долларов без учета налогов и сборов, что на 200 миллионов долларов меньше по сравнению с прошлым рейтингом. Это первое подобное снижение с 2016 года, когда боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо заработали на двоих почти 500 тысяч долларов за самый дорогой бой в истории этого вида спорта", — подчеркивает Forbes.