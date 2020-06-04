Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира возглавила модель Кайли Дженнер, заработавшая 590 миллионов долларов, сообщает Forbes.
И хотя Дженнер "годами преувеличивала масштабы своего бизнеса", деньги, полученные ею от продажи 51 процента акций косметической компании, реальны, отмечает издание.
На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов. Большую часть доходов он получил от сделки с Adidas по производству кроссовок Yeezy. На третьей строчке расположился Роджер Федерер, который заработал 106,3 миллиона долларов и стал первым представителем тенниса, занявшим лидирующую позицию среди спортсменов.
"Другой атлет, футболист Криштиану Роналду, стал первым игроком спортивной команды, заработавшим миллиард долларов в течение карьеры. А теннисистка Наоми Осака поставила рекорд среди спортсменок по доходам за год", — отмечает Forbes.
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Кроме того, в общей сложности 300 миллионов долларов участникам списка заплатили гиганты стриминга: деньги от таких платформ получили, в частности, актер Райан Рейнольдс (18-е место, 71,5 миллиона долларов) и певица Билли Айлиш (43-е место, 53 миллиона). Больше двух третей таких выплат пришлось на Netflix.
"Сотня самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты в совокупности заработала 6,1 миллиарда долларов без учета налогов и сборов, что на 200 миллионов долларов меньше по сравнению с прошлым рейтингом. Это первое подобное снижение с 2016 года, когда боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо заработали на двоих почти 500 тысяч долларов за самый дорогой бой в истории этого вида спорта", — подчеркивает Forbes.