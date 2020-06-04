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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-06-04T16:09
https://ria.ru/20200604/1572470566.html
Паслер: в ТОСЭР "Новотроицк" запустили два новых производства
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:131:1280:851_1036x0_80_0_0_568beedd37d213d4b4f2f0003f26f5a4.jpg
РИА Новости

Паслер: в ТОСЭР "Новотроицк" запустили два новых производства

16:09 04.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Производство порошков алюминия и карбида хрома началось на заводе "НСплав", расположенном на Территории опережающего социально- экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"На территории ТОСЭР "Новотроицк" запущены два новых производства, которые будут выпускать порошок алюминия и порошок карбида хрома - сложного сплава, наиболее часто используемого для повышения износостойкости инструментов и деталей. Эта экономическая зона для нас во многом ключевая: по развитию промышленности, привлечению инвестиций, обеспечению занятости населения. В ближайший год на этом заводе запустят ещё два новых производства с объёмом инвестиций в несколько миллиардов рублей и более чем сотней рабочих мест", - привели в пресс-службе слова Паслера, посетившего в четверг завод.
Планируется, что мощности "НСплав" по производству порошка алюминия составят 6000 тонн в год, годовое производство карбида хрома достигнет 200 тонн.
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Как отметили в пресс-службе, "с каждым новым производством Новотроицк обретает "второе дыхание", город преображается, формируется комфортная для проживания среда".
Сегодня 95% выпускаемой "НСплавом" продукции отгружается в страны Европы, Азии и в США.
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Оренбургская областьНовости компаний - Экономика
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