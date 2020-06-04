Паслер: в ТОСЭР "Новотроицк" запустили два новых производства

ОРЕНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Производство порошков алюминия и карбида хрома началось на заводе "НСплав", расположенном на Территории опережающего социально- экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"На территории ТОСЭР "Новотроицк" запущены два новых производства, которые будут выпускать порошок алюминия и порошок карбида хрома - сложного сплава, наиболее часто используемого для повышения износостойкости инструментов и деталей. Эта экономическая зона для нас во многом ключевая: по развитию промышленности, привлечению инвестиций, обеспечению занятости населения. В ближайший год на этом заводе запустят ещё два новых производства с объёмом инвестиций в несколько миллиардов рублей и более чем сотней рабочих мест", - привели в пресс-службе слова Паслера, посетившего в четверг завод.
Планируется, что мощности "НСплав" по производству порошка алюминия составят 6000 тонн в год, годовое производство карбида хрома достигнет 200 тонн.
Как отметили в пресс-службе, "с каждым новым производством Новотроицк обретает "второе дыхание", город преображается, формируется комфортная для проживания среда".
Сегодня 95% выпускаемой "НСплавом" продукции отгружается в страны Европы, Азии и в США.