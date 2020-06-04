Паслер: в ТОСЭР "Новотроицк" запустили два новых производства

"На территории ТОСЭР "Новотроицк" запущены два новых производства, которые будут выпускать порошок алюминия и порошок карбида хрома - сложного сплава, наиболее часто используемого для повышения износостойкости инструментов и деталей. Эта экономическая зона для нас во многом ключевая: по развитию промышленности, привлечению инвестиций, обеспечению занятости населения. В ближайший год на этом заводе запустят ещё два новых производства с объёмом инвестиций в несколько миллиардов рублей и более чем сотней рабочих мест", - привели в пресс-службе слова Паслера, посетившего в четверг завод.