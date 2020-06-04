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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T16:09
https://ria.ru/20200604/1572470408.html
Калининградские власти не уверены в скором открытии объектов туриндустрии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1036x0_80_0_0_7895642729f7e687510a1b4bc752801f.jpg
РИА Новости

Калининградские власти не уверены в скором открытии объектов туриндустрии

16:09 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
КАЛИНИНГРАД, 4 июн - РИА Новости. Калининградские власти не разделяют уверенности представителей туриндустрии в том, что средства размещения и основные туристические объекты будут открыты в регионе в ближайшее время, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
В четверг ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news опубликовала сообщение о том, что Калининградская область готовится принять первые чартеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в скором времени будут отменены двухнедельная обсервация для прилетающих, а с 15 июня в регионе откроются объекты туриндустрии.
"Не очень понятно, почему коллеги из туриндустрии так категоричны в своих планах. Мы понимаем, что о каких-то дальнейших послаблениях можно говорить при двух условиях: при соблюдении тех методических рекомендаций по введению послаблений, которые разработал федеральный Роспотребнадзор... Второе условие - сохранение уровня снижения заболеваемости коронавирусом", - сообщили в штабе.
В оперштабе отметили также, что требования к открытию отелей и их дальнейшей работе достаточно строгие и сложновыполнимые для многих гостиничных комплексов. Кроме того, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим, до 15 июня продлен запрет на массовые мероприятия, доступ в прибрежные муниципалитеты в выходные и праздничные дни открыт только для местных жителей.
"Предлагаем сейчас не строить далеко идущих прогнозов и посмотреть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, каково будет мнение Роспотребнадзора на инициативы туроператоров. Отели это хорошо, но пока не будут открыты другие элементы системы гостеприимства, такие, как общепит, пляжи, променады, парки, нет большого смысла ехать в регион, где кроме отелей практически ничего работать не будет", - добавили в оперштабе.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 56,9 тысячи человек, из них выявлено 1665 случаев заражения (23 - за последние сутки). Из них 718 человек выздоровели (20 - за сутки), скончались 29 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 4579 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваКалининградская областьЕкатеринбургОбщество
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