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2020-06-04T16:08
https://ria.ru/20200604/1572470334.html
В Испании пока не приняли решение об открытии границ после 21 июня
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РИА Новости

В Испании пока не приняли решение об открытии границ после 21 июня

16:08 04.06.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛюди в парке дель Ретиро в Мадриде
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 4 июн – РИА Новости. Границы Испании могут остаться закрытыми и после снятия в стране режима повышенной готовности 21 июня, заявило министерство туризма страны.
Ранее в четверг министр туризма Рейес Марото заявила, что сухопутные границы с Португалией и Францией будут открыты с 22 июня на основании двусторонних соглашений. После этого министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва сказал, что "удивлен" этим заявлением испанской стороны.
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Минтуризма Испании позже выступило с разъяснением, из которого следует, что решение пока не принято.
Там подтвердили, что передвижение внутри страны будет возобновлено после окончания режима повышенной готовности, однако граница с соседними государствами может и после этого оставаться закрытой. Контроль на сухопутных, морских и воздушных границах, введенный в связи с санитарным кризисом, "может продлится после режима повышенной готовности" - в соответствии с принятым минздравом распоряжением от 23 мая, следует из разъяснения министерства туризма.
"В соответствии с принципом постепенности и с учетом заявленных обязательств по возобновлению международного туризма, безопасное международное передвижение начнется с 1 июля", - говорится в сообщении. В министерстве также сообщили, что находятся в контакте с Европейской комиссией и странами ЕС, чтобы "координировать и согласовывать постепенное снятие ограничений в контроле межъевропейских границ".
В настоящее время в Испании действуют строгие ограничения на приезд иностранцев. Страну могут посетить лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из-за границы.
Ранее премьер Педро Санчес заявил, что страна начнет принимать иностранных туристов в июле.
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