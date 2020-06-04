В Испании пока не приняли решение об открытии границ после 21 июня

МАДРИД, 4 июн – РИА Новости. Границы Границы Испании могут остаться закрытыми и после снятия в стране режима повышенной готовности 21 июня, заявило министерство туризма страны.

Ранее в четверг министр туризма Рейес Марото заявила, что сухопутные границы с Португалией Францией будут открыты с 22 июня на основании двусторонних соглашений. После этого министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва сказал, что "удивлен" этим заявлением испанской стороны.

Минтуризма Испании позже выступило с разъяснением, из которого следует, что решение пока не принято.

Там подтвердили, что передвижение внутри страны будет возобновлено после окончания режима повышенной готовности, однако граница с соседними государствами может и после этого оставаться закрытой. Контроль на сухопутных, морских и воздушных границах, введенный в связи с санитарным кризисом, "может продлится после режима повышенной готовности" - в соответствии с принятым минздравом распоряжением от 23 мая, следует из разъяснения министерства туризма.

"В соответствии с принципом постепенности и с учетом заявленных обязательств по возобновлению международного туризма, безопасное международное передвижение начнется с 1 июля", - говорится в сообщении. В министерстве также сообщили, что находятся в контакте с Европейской комиссией и странами ЕС, чтобы "координировать и согласовывать постепенное снятие ограничений в контроле межъевропейских границ".

В настоящее время в Испании действуют строгие ограничения на приезд иностранцев. Страну могут посетить лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из-за границы.

Ранее премьер Педро Санчес заявил, что страна начнет принимать иностранных туристов в июле.