Эксперт оценил развитие ситуации вокруг Гонконга

"Мы наблюдаем эскалацию вокруг Гонконга. Вы знаете, что преференции все американцы отменили, которые существовали в отношении Гонконга. А там 1,3 тысячи американских компаний действует в Гонконге. Я уже не говорю, что там 75 тысяч американских граждан проживает. Но я думаю, что проблема Гонконга так или иначе будет отрегулирована", - сказал он в ходе онлайн-сессии Примаковских чтений.