Эксперт оценил развитие ситуации вокруг Гонконга

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проблема в отношениях США и Китая вокруг Гонконга будет урегулирована, считает ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
"Мы наблюдаем эскалацию вокруг Гонконга. Вы знаете, что преференции все американцы отменили, которые существовали в отношении Гонконга. А там 1,3 тысячи американских компаний действует в Гонконге. Я уже не говорю, что там 75 тысяч американских граждан проживает. Но я думаю, что проблема Гонконга так или иначе будет отрегулирована", - сказал он в ходе онлайн-сессии Примаковских чтений.
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что, если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.