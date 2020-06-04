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Культура
2020-06-04T17:21
https://ria.ru/20200604/1572468721.html
Мацуев заявил, что вопрос проведения концертов нуждается в доработке
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РИА Новости

Мацуев заявил, что вопрос проведения концертов нуждается в доработке

15:44 04.06.2020 (обновлено: 17:21 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНародный артист России Денис Мацуев
Народный артист России Денис Мацуев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев считает, что вопрос проведения концертов с соблюдением мер безопасности, включая социальную дистанцию, нуждается в доработке, необходима встреча музыкального сообщества с министерством культуры и Роспотребнадзором, сообщил музыкант РИА Новости.
"Любой концерт будет в минус для организаторов, потому что если будет эта, как говорят, "шахматная", "шашечная" рассадка, это будет чуть ли не треть, или даже четверть зала. Скажем, 300 человек в зале Чайковского, который может заполнить 1700 человек, либо Большой зал Консерватории. Это изначально убыток, который не приведет ни к чему… Поэтому вопросов очень много, и конечно, нужна встреча, я думаю, музыкальной общественности как с министром культуры, которую мы будем делать в ближайшее время, и, конечно, с Роспотребнадзором. Мы понимаем, что рекомендации их будут сейчас решающими, надо принимать их обязательно сейчас, потому что если эти рекомендации будут выпущены в августе месяце, то сезон будет потерян", - рассказал Мацуев.
Собеседник агентства отметил, что многие артисты готовы выступать и в полупустых залах, потому что "шашечная" рассадка лучше, чем "ничего", а артисты не могут существовать без концертов.
"Для многих, как и для меня, концерты – это жизнь, я живу на сцене, без сцены артист погибает. Для многих сцена - это работа. Не только бюджетные коллективы, но для меня сейчас, в первую очередь, очень важны фрилансеры, которые сидят с середины марта без работы. И многие, в том числе, одни из самых известных музыкантов, так получилось, что у них нет никаких накоплений - я не про себя сейчас говорю, а про моих коллег - и это огромная проблема. Конечно, выход в концертную жизнь каким-то образом сумеет поправить их положение, потому что они на грани практически бедствия. В прямом и переносном смысле – как душевного, так и финансового", - подчеркнул Мацуев.
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Пианист сказал, что возможно проведение концертов в камерном составе, так как ни одна сцена мира не подразумевает рассадку симфонического оркестра с учетом соблюдения социальной дистанции. "Если мы говорим о музыкальном театре, никакая опера при социальной дистанции не может быть сыграна, оркестр не помещается в яму, хор не может стоять рядом и петь, не говоря уже о балете, где контакт существует постоянно, каждую секунду. Поэтому мы понимаем, что и театры тоже невозможны в этом формате, который подразумевает некую дистанцию", - добавил собеседник агентства.
Мацуев заявил, что пока неизвестно, можно ли артистам выступать без масок, что особенно важно для певцов и духовых музыкантов. Безопасность и удобство зрителей в концертном зале также остается под вопросом, так как для контроля над соблюдением дистанции потребуется большое количество людей, считает музыкант.
"Проход в зал, заход в сам зал, гардероба нет, если холодно, то вы идете с пакетом, с мешком, куда вы кладете свою верхнюю одежду. Вопрос с туалетами, как будут они функционировать. Кто-то говорит, что надо выносить биотуалеты на улицу. Это не совсем нормально, скажем так. Плюс концерты в одно отделение, без перерыва… Затем, как быть с теми людьми, которые приходят с семьей. Как правило, на концерты идут по двое, по трое, - как им продавать билеты, как доказать, что вы живете вместе, что ли", - заключил собеседник агентства.
Ранее Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах, в частности, предлагается соблюдать дистанцию в 1 метр между посетителями в зале, минимизировать контакты, носить маски и следить за интервалами между сеансами.
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